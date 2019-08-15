Meksika: Popocatepetl Yanardağı'nın patlama anı görüntülendi
1 saat önce
Meksika’nın başkenti Meksiko'ya yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Popocatepetl Yanardağı faaliyete geçti. Volkanda medyana gelen patlamanın ardından metrelerce yükseğe alev ve kül bulutu yükseldi.
Meksika
'nın başkenti Meksiko'ya yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Popocatepetl Yanardağı faaliyete geçti. Volkanda medyana gelen patlamanın ardından metrelerce yükseğe alev ve kül bulutu yükseldi.
Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi, yanardağdaki patlama sırasında küllerin bin metre yüksekliğe çıktığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17
Uzmanlar araştırdı! Kuzey Kutbu'nda gökten plastik yağıyor İsveç mahkemesi Trump'ın arka çıktığı rapçi ASAP Rocky'yi suçlu buldu Erdoğan, İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'ı arayarak teşekkür etti Sahaya giren Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz, bir gecede 57 bin abone kaybetti