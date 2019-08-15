Son Dakika Haberleri: Meksika: Popocatepetl Yanardağı'nın patlama anı görüntülendi
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Meksika: Popocatepetl Yanardağı'nın patlama anı görüntülendi

1 saat önce

Meksika’nın başkenti Meksiko'ya yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Popocatepetl Yanardağı faaliyete geçti. Volkanda medyana gelen patlamanın ardından metrelerce yükseğe alev ve kül bulutu yükseldi.

Meksika: Popocatepetl Yanardağı'nın patlama anı görüntülendi, System.String[]
Meksika'nın başkenti Meksiko'ya yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Popocatepetl Yanardağı faaliyete geçti. Volkanda medyana gelen patlamanın ardından metrelerce yükseğe alev ve kül bulutu yükseldi.

Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi, yanardağdaki patlama sırasında küllerin bin metre yüksekliğe çıktığını duyurdu.
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Meksika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 
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