Son Dakika Haberleri: Meksika Rallisi'nde Kazanan Ogier

Meksika Rallisi'nde Kazanan Ogier

4 dakika önce

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Meksika'da düzenlenen üçüncü ayağını, Citroen Total takımının Fransız pilotu Sebastien Ogier kazandı.

Meksika Rallisi'nde Kazanan Ogier, System.String[]
Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Meksika'da düzenlenen üçüncü ayağını, Citroen Total takımının Fransız pilotu Sebastien Ogier kazandı.

Şampiyonanın 21 etaptan oluşan, 313,87 kilometre uzunluğundaki üçüncü mücadelesini, 3 saat 37 dakika 8 saniyede tamamlayan Ogier, sezonun ikinci, kariyerinin 46. ralli zaferine ulaştı.

Toyota Gazoo takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak, liderin 30.2 saniye arkasında ikinci, M-Sport Ford'un Büyük Britanyalı sürücüsü Elfyn Evans ise Ogier'nin 49.9 saniye gerisinde üçüncü oldu.

WRC'de son 6 yılın şampiyonu Ogier, Meksika Rallisi galibiyetinin ardından pilotlar klasmanında 61 puana ulaştı ve lider Tanak ile arasındaki farkı 4'e indirdi.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın dördüncü ayağı, 28-31 Mart tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:05 Kaynak: AA

Spor
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