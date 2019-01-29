Son Dakika Haberleri: Meksika Reşit Olmayan Göçmenlerin ABD'ye Geçişine İzin Vermeyecek

Meksika Reşit Olmayan Göçmenlerin ABD'ye Geçişine İzin Vermeyecek

22 dakika önce

Latin Amerika ülkesi Meksika, reşit olmayan üçüncü ülke vatandaşlarının ABD'ye iltica başvurusu yapmak üzere ülke bulunmasına izin vermeyecek.

Meksika Reşit Olmayan Göçmenlerin ABD'ye Geçişine İzin Vermeyecek, System.String[]
Latin Amerika ülkesi Meksika, reşit olmayan üçüncü ülke vatandaşlarının ABD'ye iltica başvurusu yapmak üzere ülke bulunmasına izin vermeyecek.

Ulusal Göç Komisyonu Başkanı Tonatiuh Guillen, yaptığı açıklamada, 18 yaşından küçük göçmenlerin ABD'ye iltica başvurusu için ülke sınırlarında geçici ikametine müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Gullien, çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden olmak üzere Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışan göçmenlerin iltica başvuruları sonuçlanana kadar ülke sınırlarında kalmasını öngören uygulamanın yalnızca El Chaparral sınır kapısıyla sınırlandırılacağını, diğer sınır kapılarından yapılan başvurularda göçmenlerin ABD tarafına gönderileceğini ifade etti.

Guillen, Meksika'nın 1 Aralık'tan bu yana çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden toplam 3 bin 983 göçmene geçiş vizesi verdiğini kaydetti.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında Meksika üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:04 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Güncel
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