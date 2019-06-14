Meksika sınır kontrollerini artırıyor
5 saat önce
Meksika'da kontrollerin yetersiz olduğu 68 sınır geçiş noktasında güvenliğin artırılacağı bildirildi.
Meksika
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:08
'da kontrollerin yetersiz olduğu 68 sınır geçiş noktasında güvenliğin artırılacağı bildirildi.
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