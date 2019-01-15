Son Dakika Haberleri: Meksika Sınırındaki ABD Askerlerinin Görev Süresi Uzatıldı

Meksika Sınırındaki ABD Askerlerinin Görev Süresi Uzatıldı

1 saat önce

ABD, Meksika sınırında konuşlanan askerlerin görev sürelerini 30 Eylül'e kadar uzatma kararı aldı.

Meksika Sınırındaki ABD Askerlerinin Görev Süresi Uzatıldı, System.String[]
ABD, Meksika sınırında konuşlanan askerlerin görev sürelerini 30 Eylül'e kadar uzatma kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Meksika sınırına konuşlandırılan 2 bin 350 askerin akıbeti kesinleşti. ABD Savunma Bakanlığı, askerlerin görev sürelerinin 30 Eylül'e kadar uzatıldığını açıkladı. Bakanlık ayrıca sınır çizgisine dikenli tel koymanın yanı sıra, güneybatı sınırındaki giriş noktalarının güçlendirilmesinden mobil gözetlemeye geçileceğini de duyurdu. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:38 Kaynak: İHA

Donald Trump, Eylül, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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