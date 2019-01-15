Meksika Sınırındaki ABD Askerlerinin Görev Süresi Uzatıldı
1 saat önce
ABD, Meksika sınırında konuşlanan askerlerin görev sürelerini 30 Eylül'e kadar uzatma kararı aldı.
ABD
, Meksika
sınırında konuşlanan askerlerin görev sürelerini 30 Eylül
'e kadar uzatma kararı aldı. ABD Başkanı Donald Trump
'ın emriyle Meksika sınırına konuşlandırılan 2 bin 350 askerin akıbeti kesinleşti. ABD Savunma Bakanlığı, askerlerin görev sürelerinin 30 Eylül'e kadar uzatıldığını açıkladı. Bakanlık ayrıca sınır çizgisine dikenli tel koymanın yanı sıra, güneybatı sınırındaki giriş noktalarının güçlendirilmesinden mobil gözetlemeye geçileceğini de duyurdu.
(Serkan
Bayar/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:51 Kaynak: İHA
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