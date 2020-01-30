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Meksika sınırındaki en uzun "kaçakçılık tüneli" bulundu
6 saat önce
? ABD'de yetkililer Meksika ile ABD arasındaki en uzun kaçakçılık tünelinin keşfedildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:31 Kaynak: DHA
? ABD'de yetkililer Meksika
ile ABD arasındaki en uzun kaçakçılık tünelinin keşfedildiğini duyurdu.Sınır Koruma Birliği yetkiilileri, Meksika'nın Tijuana şehrindeki bir sanayi bölgesi ile Kaliforniya
eyaletinin San Diego
şehrini birbirine bağlayan tünelin uzunluğunun 1313 metre olduğunu duyurdu.
Kasım ayında bulunan ve bilgisi basın ile yeni paylaşılan tünelle ilgili olarak konuşan yetkililer, tünelde asansör, demir yolu, drenaj, havalandırma sistemleri ve yüksek voltajlı elektrik kablolarının bulunduğunu söyledi. Tüneli kullanan kartelin ismi ise açıklanmadı.
21 metre derinde bulunan tünelin 170 santimetre yükseklikte ve 70 santimetre genişlikte olduğu belirtildi.
2014'te bulunan tünel ise 904 metre uzunluğundaydı.
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