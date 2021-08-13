Üye Girişi
Meksika sınırından ABD'ye geçen kaçak göçmen sayısı son yılların en yüksek seviyesinde - Son Dakika

Meksika sınırından ABD'ye geçen kaçak göçmen sayısı son yılların en yüksek seviyesinde

13.08.2021 23:31
Meksika sınırından ABD'ye geçen kaçak göçmen sayısı son yılların en yüksek seviyesinde, System.String[]

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi, Temmuz ayı boyunca Meksika sınırından ABD'ye geçmeye çalışan 212 bin 672 kaçak göçmen tespit edilmesi ile sınırdaki kaçak göçmen sayısının son yılların en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi, Temmuz ayı boyunca Meksika sınırından ABD'ye geçmeye çalışan 212 bin 672 kaçak göçmen tespit edilmesi ile sınırdaki kaçak göçmen sayısının son yılların en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi, Meksika sınırından ABD'ye geçen kaçak göçmen sayısı son yılların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. Temmuz ayı boyunca 212 bin 672 kaçak göçmen tespit edildiği belirtilirken, Haziran ayına göre yüzde 13'lük artışa denk gelen bu sayının son 21 yılda 1 ay içinde görülen en yüksek kaçak göçmen anlamına geldiği ifade edildi. Geçtiğimiz Ekim ayında başlayan 2021 mali yılında bu güne kadar tutuklanan toplam göçmen sayısı 1 milyon 330 bin olarak kaydedilirken, 2020 mali yılı boyunca tutuklanan 458 bin göçmenden oldukça yüksek bir seviyeye ulaştığı ifade edildi. Bununla birlikte 2021 yılı içerisinde sınır güvenliği birimleri tarafından bulunan kimsesiz çocukların sayısı yine önceki yıllara göre artış göstererek 113 bin 791 olarak kaydedildi. Bu sayı 2020 yılında 33 bin 239 iken 2019 yılında ise 80 bin 634 olarak kaydedilmişti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorcas ise Meksika sınırından kaçak olarak geçen göçmen sayısında son yılda görülen artış sonucu kaydedilen rakamlar için "benzeri görülmemiş" ifadelerini kullandı. Mayorcas, "Sınırdaki durum karşılaştığımız en büyük zorluklardan biri. Karmaşık, sürekli değişiyor ve küresel salgının ortasında masum insanları olumsuz etkiliyor" dedi.

ABD'ye kaçak geçmeye çalışan göçmenlerin sayısı 2020 yılı başında Covid-19 salgınıyla birlikte önemli ölçüde azalırken, Başkan Joe Biden göreve geldikten sonra artış göstermeye başladı. Son veriler önceki yıllarda olduğu gibi sıcak hava gibi mevsimsel zorlukların dahi kaçak göçmen sayısının azalmasında etkili olmadığını gösteriyor. - MEXİCO CİTY

Tam Gemi Şok Denemeleri, Haziran, Sonora, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Meksika sınırından ABD'ye geçen kaçak göçmen sayısı son yılların en yüksek seviyesinde - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş taraftarından Çaykur Rizespor maçında çarpıcı protesto: Ülkede mülteci istemiyoruz 23:24 Beşiktaş taraftarından Çaykur Rizespor maçında çarpıcı protesto: Ülkede mülteci istemiyoruz Çaykur Rizespor'da Holmen'in Beşiktaş yenilgisi sonrası sözleri alay konusu oldu: 3 gol dışında pozisyonları yoktu 22:58 Çaykur Rizespor'da Holmen'in Beşiktaş yenilgisi sonrası sözleri alay konusu oldu: 3 gol dışında pozisyonları yoktu Nuh'un Gemisi'nin indiği yerde arkeologlar tarafından yapılan keşif heyecan yarattı: 7 bin yıl önce de yaşamışlar 22:31 Nuh'un Gemisi'nin indiği yerde arkeologlar tarafından yapılan keşif heyecan yarattı: 7 bin yıl önce de yaşamışlar
BM Genel Sekreteri Guterres'ten acı itiraf: Afganistan'daki durumun kontrolden çıktı 22:18 BM Genel Sekreteri Guterres'ten acı itiraf: Afganistan'daki durumun kontrolden çıktı Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı 21:58 Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı Sportmen hali övgü topladı! Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu fazla kilolarından tamamen kurtuldu 20:24 Sportmen hali övgü topladı! Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu fazla kilolarından tamamen kurtuldu
Volkan Demirel yorumculuk kariyerine hızlı başladı: Mert Günok, Beşiktaş'ın en gereksiz transferi 19:59 Volkan Demirel yorumculuk kariyerine hızlı başladı: Mert Günok, Beşiktaş'ın en gereksiz transferi Ünlü türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı 18:56 Ünlü türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı

Son Dakika Haberleri
18:01 Görevlinin sevinci gözlerinden okundu! Günün umut veren karesi selin yıktığı Bozkurt'tan geldi
17:48 Moussa Dembele yavaş yavaş Fenerbahçe'ye! Golcü futbolcu, Türkiye hakkında araştırma yapmış
17:45 Bozkurt'taki selde sular tüm kenti tsunami gibi vurdu! İnsanlar can havliyle böyle kaçıştı
17:22 Bozkurt'taki selde hiç bilinmeyen detaylar! Cenaze törenini su bastı, arkadaşlarının naaşını zor tuttular
17:21 Batman-Dörtyol petrol boru hattının patlamasıyla ilgili 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı
17:14 Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı
16:52 Asansör boşluğunda hareketsiz yatıyordu! Apartman sakinleri yaşlı kadını ölü buldu
16:50 Galatasaray, tüm parasını Gedson Fernandes'e yatıracak
16:46 "Abi kaç" çığlıkları arasında sele kapıldı! O vatandaş mucize kurtuluş hikayesini anlattı
16:19 Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı
Grinin 50 Tonu filminin yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti Grinin 50 Tonu filminin yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti         
23:42
Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü         
23:14
İskoçya'da çocuklar 4 yaşından itibaren kendi cinsiyetlerini seçebilecek İskoçya'da çocuklar 4 yaşından itibaren kendi cinsiyetlerini seçebilecek         
22:58
Süper Lig'de sezonun açılış maçında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti Süper Lig'de sezonun açılış maçında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti         
22:23
Altyapı çalışmasında iş makinesinin kepçesine takıldı, müze görevlileri küplere hemen el koydu Altyapı çalışmasında iş makinesinin kepçesine takıldı, müze görevlileri küplere hemen el koydu         
22:15
Karadeniz'deki iki ilimiz Ordu ve Rize'den peş peşe kötü haberler! Sağanak yağış sele neden oldu Karadeniz'deki iki ilimiz Ordu ve Rize'den peş peşe kötü haberler! Sağanak yağış sele neden oldu         
20:51
En özel alanlarını takipçilerine açtılar! Nişanlısı, Bella Thorne'un yataktaki çırılçıplak pozlarını paylaştı En özel alanlarını takipçilerine açtılar! Nişanlısı, Bella Thorne'un yataktaki çırılçıplak pozlarını paylaştı         
20:10
MHP Safranbolu İlçe Başkanı Emre Barbaros Tunç hayatını kaybetti MHP Safranbolu İlçe Başkanı Emre Barbaros Tunç hayatını kaybetti         
19:51
Bahçeli'den Altındağ'daki olaylarla ilgili dikkat çeken çıkış: Ülkemiz ciddi risk altında Bahçeli'den Altındağ'daki olaylarla ilgili dikkat çeken çıkış: Ülkemiz ciddi risk altında         
18:53
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 38'e yükseldi Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 38'e yükseldi         
18:10
Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş         
17:14
Van'da kaçak göçmen taşıyan Metro Turizm'e soruşturma Van'da kaçak göçmen taşıyan Metro Turizm'e soruşturma         
16:47
Ölen kişinin parasını çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı Ölen kişinin parasını çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı         
15:47
Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı         
14:25
Üç kez aşı ekibini reddeden 26 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti Üç kez aşı ekibini reddeden 26 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:10
Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor         
10:03
Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2021 23:47:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Meksika sınırından ABD'ye geçen kaçak göçmen sayısı son yılların en yüksek seviyesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement