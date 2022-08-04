ABD'de Sih sığınmacılara yönelik uygulama "dini özgürlüklerin ihlali" olarak tepkilere yol açtı - Son Dakika
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ABD'de Sih sığınmacılara yönelik uygulama "dini özgürlüklerin ihlali" olarak tepkilere yol açtı

04.08.2022 11:48
ABD'de Sih sığınmacılara yönelik uygulama "dini özgürlüklerin ihlali" olarak tepkilere yol açtı

Meksika sınırından ABD'ye giren Sih sığınmacıların, dini inançları gereği taktıkları sarıklarına el konulduğuna dair haberler ülkede "dini özgürlüklerin ihlali" olarak tepkilere yol açarken, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Ofisi iddialarla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

Meksika sınırından ABD'ye giren Sih sığınmacıların, dini inançları gereği taktıkları sarıklarına el konulduğuna dair haberler ülkede "dini özgürlüklerin ihlali" olarak tepkilere yol açarken, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Ofisi iddialarla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

Washington Post gazetesinin haberine göre, Arizona'daki Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) tarafından ABD Gümrük ve Sınır Koruma Ofisine (CBP) gönderilen mektupta, hazirandan bu yana sınırda gözaltına alınan yaklaşık 50 Sih sığınmacının sarıklarına el konulduğu belirtildi.

ACLU, "dini özgürlüklerin ve federal yasaların açıkça ihlal edildiği" bu durumun, derhal durdurulması gerektiğini vurguladı.

ACLU'nun mektubuna göre, Hindistan'dan gelen göçmenlerin çoğunluğunu, dini özgürlük arayışı için ülkenin Pencap bölgesinden ABD'ye gelen Sih sığınmacılar oluşturuyor. ABD'de yaklaşık 500 bin Sih sığınmacı yaşıyor.

Gümrük ve Sınır Koruma Komiseri Chris Magnus ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, iddiaları ciddiye aldıklarını belirterek, "Bizim beklentimiz, Gümrük ve Sınır Koruma çalışanlarının karşılaştığımız tüm göçmenlere saygıyla davranmasıdır." dedi.

Magnus, iddiaların ele alınması için bir iç soruşturma başlatıldığını aktardı.

Öte yandan, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan ACLU avukatı Vanessa Pineda, Sih sığınmacıların dini inançları gereği taktığı sarıklara el konulmasının "sınırdaki göçmenlerin kişisel mallarına herhangi bir açıklamada bulunmadan el konulduğuna dair daha geniş bir durumun bir parçası olduğuna" dikkati çekti.

Bu durumun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Pineda, "Başka bir yol bulmalı ve bu ihlalleri durdurmalılar. Bu, insanlık dışı." ifadesini kullandı.

CBP verilerine göre, Ekim 2021'den bu yana ABD-Meksika sınırında sınır devriyesi görevlileri tarafından yaklaşık 13 bin Hindistan vatandaşı gözaltına alındı.

Sihizm, büyük çoğunluğu Hindistan'da olmak üzere yaklaşık 30 milyonluk nüfusuyla dünyanın en büyük beşinci dini olarak kabul ediliyor.

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Kaynak: AA

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