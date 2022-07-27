Meksika sınırından ABD'ye gitmek isteyen yeni göçmen konvoyu yola çıktı - Son Dakika
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Meksika sınırından ABD'ye gitmek isteyen yeni göçmen konvoyu yola çıktı

27.07.2022 00:11
Meksika sınırından ABD'ye gitmek isteyen yeni göçmen konvoyu yola çıktı

Meksika'nın Guatemala sınırından yola çıkan yaklaşık 4 bin kişilik yeni göçmen kafilesi, ABD sınırına varmak amacıyla yola çıktı.

Meksika'nın Guatemala sınırından yola çıkan yaklaşık 4 bin kişilik yeni göçmen kafilesi, ABD sınırına varmak amacıyla yola çıktı.

Çoğunluğu Orta Amerikalı olmak üzere sayılarının 4 bin civarında olduğu düşünülen kafile, Tapachula kentinin Huixtla kasabasından hareket ediyor.

Aralarında 624 çocuğun da olduğu düzensiz göçmenler, Ulusal Göç Enstitüsü'den (INM), ABD'ye ulaşacak belgelerin kendilerine teslim edilmesini talep etti.

Meksika Mültecilere Yardım Komisyonu (Comar), göçmenlerin dün şiddetli sağanak nedeniyle ıslandığını belirterek, kadınlardan ve çocuklardan hastalanan kişiler olduğunu duyurdu.

Meksika Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (CNDH), kafilede Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti, Venezuela, Haiti, Küba, Panama, Ekvador, Guatemala, Nikaragua ve Paraguay uyruklu göçmenlerin olduğunu bildirdi.

Hedef ABD

INM verilerine göre Meksika'da, 2021'de 114 binden fazla yabancı sınır dışı edilmişti. Aynı yıl 131 bin 448 kişinin ülkeye mülteci başvurusunda bulunduğu, bunlardan 51 binin ise Haitili olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için ABD'ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenler çoğu zaman insan tacirlerinin eline düşüyor.

Uzun yıllardır Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Meksika sınırından ABD'ye gitmek isteyen yeni göçmen konvoyu yola çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika sınırından ABD'ye gitmek isteyen yeni göçmen konvoyu yola çıktı - Son Dakika
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