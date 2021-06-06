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Meksika tarihinin en büyük ve kapsamlı seçimi başladı - Son Dakika

Meksika tarihinin en büyük ve kapsamlı seçimi başladı

06.06.2021 23:48

- Meksika tarihinin en büyük ve kapsamlı seçimi başladı Seçimlerde 500 milletvekili ile yerel ve bölgesel 20 bin 417 yönetici seçilecek Meksika'da halk, 500 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyeleri, 15 eyalet valisi ile yerel ve bölgesel 20 bin 417 yöneticiyi seçmek için sandık başına gitti.

- Meksika tarihinin en büyük ve kapsamlı seçimi başladı

Seçimlerde 500 milletvekili ile yerel ve bölgesel 20 bin 417 yönetici seçilecek

MEXİCO CİTY - Meksika'da halk, 500 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyeleri, 15 eyalet valisi ile yerel ve bölgesel 20 bin 417 yöneticiyi seçmek için sandık başına gitti.

Meksika'da halk ülke tarihinin en büyük seçimlerinde oy kullanmak üzere sandık başına gitti. Ülkenin 32 eyaletinde halk, 500 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerini, 15 eyalet valisini, başkent Meksika Belediye Başkanını, yerel kongre, kent konseyi, belediye kurulları üyeleri ve belediye başkanlarının da dahil olduğu toplamda 20 bin 417 yöneticiyi seçecek. Yüzlerce yerel yöneticinin belirleneceği seçimler, seçilecek yönetici sayısı ve adayların çokluğu açısından ülke tarihinin en büyük ve kapsamlı seçimi olarak görülüyor.

Yerel saat ile 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi yerel saatle 18.00'de son bulacak. Kayıtlı seçmen sayısının 93,5 milyon olduğu Meksika'da, oy verme sürecinde uygulanması gereken sağlık protokolleri Ulusal Seçim Enstitüsü (Instituto Nacional Electoral) tarafından resmi internet sitesinde yayınlanan video ve görseller ile halka duyuruldu. Yapılan duyuruda, maske ve el dezenfektanı kullanımı, sosyal mesafenin korunması ve aynı yerde aynı anda ikiden fazla seçmenin bulunmaması konularındaki uyarılara ek olarak seçim sandıkları ve kabininin seçim günü sık aralıklarla dezenfekte edileceği bilgisi verildi.

Seçmenlerden Ernesto Rodriguez yaptığı açıklamada, "Bugün ülke adına çok önemli bir seçim oluyor çünkü ülkemizin tarihinde gördüğü en büyük seçim bu. Bu yüzden oy verip bizi yönetenleri seçerken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü ülkemizi bugüne kadar yöneten partilerden artık bıktık, bu yüzden bugün bir değişim istiyoruz. Bugün bazı şeylerin Meksika'nın iyiliği adına değişmesini istiyoruz. Düşüncemiz bu" dedi.

Oyunu kullanan Josue Ramos ise, "Bu benim ilk oy kullandığım seçim oldu. Bir Meksikalı olarak ülkemin demokrasisine katkıda bulunma hakkını kullandığım için çok mutluyum, çünkü ülkemin daha ileri gitmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Seçim Devlet Başkanlığı seçimleri için ara referandum olarak görülüyor

Devlet Başkanlığı seçimi için de aynı zamanda ara referandum olarak da görülen bu seçimde Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un politikalarına halkın ne tepki vereceği merak ediliyor. Aralık 2018'de başa geçtiğinden bu yana Obrador, hükümetin enerji piyasasındaki gücünü artırma, devletin maddi kaynaklarını altyapı çalışmalarından çekip yoksulları desteklemeye yöneltme gibi ekonomide radikal değişiklikler uyguladığı için zaman zaman eleştirilse de halkın şu anda muhalefette olan eski yönetime de şüpheli baktığı biliniyor.

Morena'nın oy kaybetmesi bekleniyor

Anketlere göre bu seçimde Obrador'un seçildiği parti olan Ulusal Yenilenme Hareketinin (Morena) Temsilciler Meclisindeki mevcut 253 sandalyeden bir kısmını kaybedebileceği ancak müttefikleri olan Yeşiller ve İşçi Partisinin de desteğiyle çoğunluğu elde tutması bekleniyor. Ancak yine anket sonuçlarına göre üç muhalefet partisi, merkez sağ Ulusal Hareket Partisi (PAN), merkezci Kurumsal Devrimci Parti (PRI), merkez sol Demokratik Devrim Partisi kurdukları ittifakla seçimde iktidarın en büyük rakibi olarak görülüyor.

Seçim güvenliği için 99 bin Ulusal Muhafız görev yapacak

Oy verme işleminde güvenliği sağlamak üzere 99 bin silahlı Ulusal Muhafız görev yapacak. Ayrıca Sağlık Bakanı Müsteşarı Hugo Lopez-Gattel Ramirez yaptığı açıklamayla seçim katılımın olumsuz etkilenmemesi adına Covid-19 aşılaması bugünlük askıya alındığını duyurdu.

Seçim gününe kadar en az 90 politikacı öldürüldü

Ülkede seçim öncesi yaşanan şiddet olaylarında, Eylül ayında başlayan kampanya döneminden bugüne kadar kaydedilen 800'e yakın şiddet olayı kayıtlara geçti. Düzenlenen 200 kadar silahlı saldırı ile en az 90 politikacı öldürüldü, birçok politikacı kaçırıldı veya tehdit edildi. Yaşanan bu şiddet olayları dolayısıyla ülkede seçim merkezlerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Meksika tarihinin en büyük ve kapsamlı seçimi başladı
Meksika tarihinin en büyük ve kapsamlı seçimi başladı
Meksika tarihinin en büyük ve kapsamlı seçimi başladı
Meksika tarihinin en büyük ve kapsamlı seçimi başladı
Meksika tarihinin en büyük ve kapsamlı seçimi başladı
Meksika tarihinin en büyük ve kapsamlı seçimi başladı
Meksika tarihinin en büyük ve kapsamlı seçimi başladı

Temsilciler Meclisi, Seçimler, Meksiko, Sandık, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Meksika tarihinin en büyük ve kapsamlı seçimi başladı - Son Dakika


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