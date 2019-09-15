Son Dakika Haberleri: Meksika: Toplu mezarda bulunan parçalara ayrılmış 44 ceset bir araya getirilebildi
BBC
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Meksika: Toplu mezarda bulunan parçalara ayrılmış 44 ceset bir araya getirilebildi

42 dakika önce

Guadalajara kentinde bulunan toplu mezarda, 119 siyah poşet içinde insan kalıntıları tespit edilmişti.

Meksika: Toplu mezarda bulunan parçalara ayrılmış 44 ceset bir araya getirilebildi, System.String[]

Meksika'da adli tıp uzmanları Jalisco eyaletinde bulunan toplu mezardaki 44 cesedi tanımlamayı başardı.

Guadalajara kentinde bulunan toplu mezarda, 119 siyah poşet içinde insan kalıntıları tespit edilmişti.

Olay, Eylül ayı başında bölgeden gelen kokudan şikayet eden halkın yetkililere haber vermesi ile gün yüzüne çıktı.

Jalisco eyaleti, Meksika'daki uyuşturucu kaynaklı çete şiddetinin başta gelen mücadele alanlarından biri olarak tarif ediliyor.

Bu toplu mezar, eyalette bu yıl içinde bulunan ikinci büyük vaka olarak kayda geçti.

Siyah poşetlerden çıkarılan cesetlerin beden bütünlüğü bulunmadığı için, uzmanların parçaları bir araya getirmeye çalıştığı açıklandı.

Federal devletten adli tıp uzmanı talep edildi

Halen birçok beden parçasının tanımsız durumda bulunduğu da kaydediliyor.

Bölgede kayıp kişilerin araştırılması için çalışan bir kurum, federal devletten bölgeye daha fazla uzman göndermesini istedi.

Kurum yetkilileri, yerel adli tıp makamlarının olayın ölçeği nedeniyle yetersiz kaldığını savundu.

Adli Tıp, Meksika, Eylül, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:04 
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