Meksika ve AND Parlamentosundan Türkiye'ye taziye mesajı - Son Dakika
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Meksika ve AND Parlamentosundan Türkiye'ye taziye mesajı

6 saat önce

Meksika hükümeti ile Bolivya, Ekvador, Kolombiya, Peru ve Şili'nin oluşturduğu AND Parlamentosu, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için Türkiye'ye taziye mesajı iletti.

Meksika ve AND Parlamentosundan Türkiye'ye taziye mesajı, System.String[]

Meksika hükümeti ile Bolivya, Ekvador, Kolombiya, Peru ve Şili'nin oluşturduğu AND Parlamentosu, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için Türkiye'ye taziye mesajı iletti.

Meksika Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Meksika hükümeti, depremde hayatını kaybedenler için Türk halkı ve hükümetine başsağlığı diliyor, Afetzedelerle dayanışma içinde olduğunu vurguluyor." ifadeleri kullanıldı.

Güney Amerika'da Bolivya, Ekvador, Kolombiya, Peru ve Şili'nin oluşturduğu AND Parlamentosu da sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamayla Türkiye'ye desteklerini sundu.

Açıklamada, AND Parlamentosu Başkanı Victor Rolando Sousa ve Genel Sekreter Eduardo Chiliquinga Mazon'un, tüm parlamenterler adına, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dilediği aktarıldı.

Türkiye, Meksika, Bolivya, Şili, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:04 Kaynak: AA
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