Son Dakika Haberleri: Meksika, Venezuela'da Arabuluculuk İsteğini Yineledi

Meksika, Venezuela'da Arabuluculuk İsteğini Yineledi

35 dakika önce

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkesinin Venezuela'daki siyasi krizde arabuluculuk için hazır olduğunu yineledi.

Meksika, Venezuela'da Arabuluculuk İsteğini Yineledi, System.String[]
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkesinin Venezuela'daki siyasi krizde arabuluculuk için hazır olduğunu yineledi.

Venezuela basınındaki haberlere göre, Lopez Obrador, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, muhalefetle diyalog için kolaylaştırıcı olması isteğine, ülkesinin arabuluculuğa hazır olduğunu yineleyerek cevap verdi.

Başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yapan Lopez Obrador, "Biz müzakere olması için yardım etmeye hazırız. (Venezuela'da) Barışçıl bir çözüme ulaşılması için Meksika'nın kapıları açık." ifadelerini kullandı.

Arabuluculuğun ülkesinin dış politikasında bir gelenek olduğunu belirten Obrador, bu durumun devam edeceğini vurguladı. Obrador, Meksikalı diplomatların bu hususta yardımcı olabileceklerini söyledi.

Andres Manuel Lopez Obrador, ayrıca ülkesinin başka ülkelerin içişleri karışmayacağının ve çatışmaların çözümlerini barışçıl yöntemlerde arayacağının altını çizdi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, cumartesi günü başkent Caracas'ta düzenlenen mitingde konuşmuş ve tüm muhaliflerle diyalog kurmaya hazır olduğunu söylemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:31 Kaynak: AA

Nicolas Maduro, Meksika, Venezuela, Güncel
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