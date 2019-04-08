Meksika, Venezuela Krizinde Arabuluculuk Yapmaya Hazır
1 saat önce
Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, hükümet ve muhalefetin istemesi durumunda Venezuela krizinde arabuluculuk yapmak istediğini söyledi.
Meksika
Devlet Başkanı Lopez Obrador, hükümet ve muhalefetin istemesi durumunda Venezuela
krizinde arabuluculuk yapmak istediğini söyledi.
Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador yaptığı açıklamada, Venezuela'daki siyasi krizde arabuluculuk yapmaya istekli olduğunu ve hem hükümetin hem de muhalefetin talep etmesi halinde bir toplantıya ev sahipliği yapmak istediğini belirtti. Obrador, "Meksika'nın Venezuela'daki ihtilafa barışçıl bir yol aramaya açılan kapıları var. Yalnızca tarafların anlaşması gerekiyor. Bu durumda muhalefet grubunun kabulü olmalı. Her iki tarafın da istemesi gerek. Biz yardıma hazırız." dedi. Obrador, ülkesinin çok iyi diplomatlara sahip olduğunu belirterek Orta Amerika
ülkelerinde barış anlaşmaları konusunda Meksika'nın oynağı rolü hatırlattı.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
, daha önce Meksika ve Uruguay
'a muhalefetle bir diyalog başlatılması için yardım talebinde bulunmuştu. - KARAKAS
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:30 Kaynak: İHA
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