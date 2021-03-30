Meksika'ya 1,5 milyon doz Kovid-19 aşısı getirildi - Son Dakika

Oxford-AstraZeneca iş birliğinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıdan 1,5 milyon doz Meksika'ya ulaştı.

Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Meksiko Uluslararası Havaalanında Kovid-19 aşısı sevkiyatını teslim aldıklarını belirterek, aşıların ülkeye gelmesini onaylayan ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür etti.

ABD hükümetinin Meksika'ya gönderilmek üzere 2,7 milyon doz aşıya onay verdiğini aktaran Ebrard, "Her iki ulusun yakın iş birliğinin önemini gösteren anlamlı bir onay aldık. Başkan Biden'a bize yolladıkları 1,5 milyon doz ilk sevkiyat için minnettarız." ifadesini kullandı.

Ebrard, yeni gelen sevkiyatla 12 milyon 323 bin 595 doz Kovid-19 aşısına ulaştıklarını bildirdi.

En fazla ölümün gerçekleştiği 3. ülke

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı rapora göre, şimdiye kadar 6 milyon 852 bin 596 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

201 bin 826 can kaybıyla Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği 3. ülke olan Meksika, vaka sayısında ise 2 milyon 227 bin 842 ile 14. sırada yer alıyor.

Meksika hükümeti, ABD'li ilaç şirketi Pfizer'dan 34,4 milyon, Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği aşıdan 77,4 milyon, Rus Sputnik V aşısından 24 milyon ve Kovid-19 aşıları Küresel Erişim Programı'ndan (COVAX) 51,5 milyon doz temini için anlaşma yapmıştı.