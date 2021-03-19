Meksika'ya 1 milyon doz Kovid-19 aşısı getirildi - Son Dakika

Meksika'ya 1 milyon doz Kovid-19 aşısı getirildi

19.03.2021 06:15
Meksika'ya 1 milyon doz Kovid-19 aşısı getirildi, System.String[]

Çin merkezli ilaç şirketi Sinovac'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan 1 milyon doz, Meksika'ya ulaştı.

Çin merkezli ilaç şirketi Sinovac'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan 1 milyon doz, Meksika'ya ulaştı.

Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Meksiko Uluslararası Havaalanında yeni Kovid-19 aşısı sevkiyatını teslim aldıklarını belirterek, "Planlandığı gibi Hong Kong'dan 1 milyon Sinovac aşısı geldi." ifadesini kullandı.

Meksika hükümeti, ABD'li ilaç şirketi Pfizer'dan 34,4 milyon, Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği aşıdan 77,4 milyon, Rus Sputnik V aşısından 24 milyon ve Kovid-19 aşıları Küresel Erişim Programı'ndan (COVAX) 51,5 milyon doz temini için anlaşma yapmıştı.

195 bin 908 can kaybıyla Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği 3'ncü ülke durumunda bulunan Meksika, vaka sayısında ise 2 milyon 175 bin 462 ile 13'üncü sırada yer alıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Münir Karaloğlu, Meksiko, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meksika'ya 1 milyon doz Kovid-19 aşısı getirildi - Son Dakika


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