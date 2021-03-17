Meksika'ya 668 bin doz Kovid-19 aşısı getirildi - Son Dakika

Meksika'ya 668 bin doz Kovid-19 aşısı getirildi

17.03.2021 06:27
Meksika'ya 668 bin doz Kovid-19 aşısı getirildi, System.String[]

ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan 668 bin doz, Meksika'ya ulaştı.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan 668 bin doz, Meksika'ya ulaştı.

Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Brüksel'den gelen aşıların, Meksiko, Queretaro, Guadalajara ve Monterrey gibi salgından en çok etkilenen yerlere dağıtılacağı belirtildi.

Öte yandan, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Meksiko Uluslararası Havaalanı'ndaki teslim törenine bağlanarak, aşıların "kaliteli ve güvenli" olduğunu söyledi.

Kovid-19 aşısının ücretsiz uygulandığına işaret eden Lopez Obrador, aşının satılamayacağını, vatandaşların bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini dile getirdi.

194 bin 944 can kaybıyla Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği 3'ncü ülke durumunda bulunan Meksika, vaka sayısında ise 2 milyon 167 bin 729 ile 13'üncü sırada yer alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksiko, Pfizer, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meksika'ya 668 bin doz Kovid-19 aşısı getirildi - Son Dakika


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