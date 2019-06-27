Son Dakika Haberleri: Meksika'ya 7 ayda 500 bin göçmen giriş yaptı
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Meksika'ya 7 ayda 500 bin göçmen giriş yaptı

1 saat önce

Meksika Ulusal Göç Enstitüsü, 7 aylık dönemde 500 binden fazla belgesiz göçmenin ülkeye giriş yaptığını duyurdu.

Meksika'ya 7 ayda 500 bin göçmen giriş yaptı, System.String[]
Meksika Ulusal Göç Enstitüsü, 7 aylık dönemde 500 binden fazla belgesiz göçmenin ülkeye giriş yaptığını duyurdu.

Meksika Ulusal Göç Enstitüsü, yeni Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador'un görevde olduğu yaklaşık 7 aylık dönemde 500 binden fazla belgesiz göçmenin ülkeye girdiğini, 105 bin 835 göçmenin gözaltına alındığı, 77 binden fazla göçmenin ise sınır dışı edildiğini açıkladı.

Göç Enstitüsü Genel Sekreteri Francisco Garduno yaptığı açıklamada, 2017'de 93 bin 846, 2018'de ise 138 bin belgesiz göçmenin ülkeye girdiğini ifade etti. Garduno, 2018 yılının Haziran ayında 308 göçmenin, bu yıl aynı dönemde 771 göçmenin gözaltına alındığını açıkladı. - MEXİCO CİTY
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:46 Kaynak: İHA
Meksika, Güncel
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