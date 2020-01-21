Meksika'ya geçmek isteyen binlerce Guatemalalı göçmeni askerler durdurdu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Meksika'ya geçmek isteyen binlerce Guatemalalı göçmeni askerler durdurdu - Son Dakika Dünya

Meksika'ya geçmek isteyen binlerce Guatemalalı göçmeni askerler durdurdu

11 dakika önce

Orta Amerika ülkesi Guatemala'dan Meksika'ya girmek isteyen yaklaşık üç bin göçmen, Suchiate Nehri üzerinde güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Daha önce önlem alan yüzlerce Meksikalı asker sınır kapısına doğru kaçma girişiminde bulunan bazı göçmenleri kelepçeleyerek gözaltına aldı

Meksika'ya geçmek isteyen binlerce Guatemalalı göçmeni askerler durdurdu, System.String[]

Orta Amerika ülkesi Guatemala'dan Meksika'ya girmek isteyen yaklaşık üç bin göçmen, Suchiate Nehri üzerinde güvenlik güçleri tarafından durduruldu.


Daha önce önlem alan yüzlerce Meksikalı asker etrafta adeta kuş uçurmazken, sınır kapısına doğru kaçma girişiminde bulunan bazı göçmenler kelepçelenerek gözaltına alındı. Birçok Guatemalalı, askerlerle arbede yaşarken, sınır güvenlik ekipleri çevrede drone uçurarak yığılma yaşanmaması için önlem aldı. Bazı göçmenler Meksikalı yetkililerle konuşarak sınır kapısından geçme hakları bulunduğunu belirtirken, ülkeye kabul edilmemeleri halinde kaçak yollarla geçeceklerini açıkladı.

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Orta Amerika, Meksika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:32 
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