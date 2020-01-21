Son Dakika › Dünya › Meksika'ya geçmek isteyen binlerce Guatemalalı göçmeni askerler durdurdu - Son Dakika Dünya
Meksika'ya geçmek isteyen binlerce Guatemalalı göçmeni askerler durdurdu
6 saat önce
Orta Amerika ülkesi Guatemala'dan Meksika'ya girmek isteyen yaklaşık üç bin göçmen, Suchiate Nehri üzerinde güvenlik güçleri tarafından durduruldu.
Orta Amerika ülkesi Guatemala'dan Meksika'ya girmek isteyen yaklaşık üç bin göçmen, Suchiate Nehri üzerinde güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Daha önce önlem alan yüzlerce Meksikalı asker sınır kapısına doğru kaçma girişiminde bulunan bazı göçmenleri kelepçeleyerek gözaltına aldıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:36
Son Dakika Türkiye ile gerginlikte destek arayan Yunanistan: Mike Pompeo'dan mektup aldık Trump'ın azil davasında duruşmalar başladı Putin, Bakanlar Kurulu'nu onayladı! 4 bakanlıkta isimler değişti Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin BM konferansına katılmasına engel oldu