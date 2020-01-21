Meksika'ya geçmek isteyen binlerce Guatemalalı göçmeni askerler durdurdu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Meksika'ya geçmek isteyen binlerce Guatemalalı göçmeni askerler durdurdu - Son Dakika Dünya

Meksika'ya geçmek isteyen binlerce Guatemalalı göçmeni askerler durdurdu

6 saat önce

Orta Amerika ülkesi Guatemala'dan Meksika'ya girmek isteyen yaklaşık üç bin göçmen, Suchiate Nehri üzerinde güvenlik güçleri tarafından durduruldu.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'dan Meksika'ya girmek isteyen yaklaşık üç bin göçmen, Suchiate Nehri üzerinde güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Daha önce önlem alan yüzlerce Meksikalı asker sınır kapısına doğru kaçma girişiminde bulunan bazı göçmenleri kelepçeleyerek gözaltına aldıView on euronews

Meksika'ya geçmek isteyen binlerce Guatemalalı göçmeni askerler durdurdu

Orta Amerika, Meksika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:36 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye ile gerginlikte destek arayan Yunanistan: Mike Pompeo'dan mektup aldık
Trump'ın azil davasında duruşmalar başladı Putin, Bakanlar Kurulu'nu onayladı! 4 bakanlıkta isimler değişti Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin BM konferansına katılmasına engel oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 04:02:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Meksika'ya geçmek isteyen binlerce Guatemalalı göçmeni askerler durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]