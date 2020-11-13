Meksika'ya Kovid-19'a yönelik 7 bin test aşısı getirildi - Son Dakika

Meksika'ya Kovid-19'a yönelik 7 bin test aşısı getirildi

13.11.2020 06:05
Meksika'ya Kovid-19'a yönelik 7 bin test aşısı getirildi, System.String[]

Meksika'ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı denemeleri için 7 bin "Cansino Biologics" adlı test aşısı getirildi.

Meksika'ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı denemeleri için 7 bin "Cansino Biologics" adlı test aşısı getirildi.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Ulusal Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Çin ve Kanadalı ilaç şirketlerinden ilk parti aşının ülkeye geldiğini belirterek, "Derhal uygulanmak üzere 7 bin Cansino Biologics aşı denemeleri geldi. Aşının test edilmesi için 3. aşamada 140 milyon dolar yatırım yapılacak ve testlere 15 bin gönüllü katılacak. Harekete geçme zamanı, Durumun ciddiyetinin farkındayız." ifadelerini kullandı.

İyimser olmaları gerektiğini vurgulayan Ebrard, sağlık kuruluşlarına göre bu aşıların çok iyi sonuçlar verdiğini söyledi.

Ebrard, Cansino Biologics aşısının klinik denemelerinin ülkedeki 10 ila 14 eyalette yapılacağını ve ilerleyen günlerde Aguascalientes, Coahuila, Michoacan, Meksiko Şehri ve Nuevo Leon'da denemelere başlayacaklarını bildirdi.

Ülkenin Guerrero ve Oaxaca eyaletlerinde halihazırda ilk testlerin devam ettiğini dile getiren Ebrard, ikinci aşı grubunun ise Çin'den geleceğini belirtti.

Meksika'ya ilk aşı sevkiyatı 30 Ekim'de gelmiş ve Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un talimatıyla Oaxaca ve Guerrero eyaletlerinde sağlık merkezlerine teslim edilmişti.

Meksika 96 bin 430 ile dünyada Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği 4'üncü ülke olurken, vaka sayısında ise 986 bin 177 ile 11'inci sırada yer alıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Meksika, Saray, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meksika'ya Kovid-19'a yönelik 7 bin test aşısı getirildi - Son Dakika


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