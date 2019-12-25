Meksika'ya sığınan Morales: Darbenin arkasında Bolivya'nın lityumuna göz diken ABD var - Son Dakika
Son Dakika Dünya Meksika'ya sığınan Morales: Darbenin arkasında Bolivya'nın lityumuna göz diken ABD var - Son Dakika Dünya

Meksika'ya sığınan Morales: Darbenin arkasında Bolivya'nın lityumuna göz diken ABD var

6 saat önce

İstifasıyla sonuçlanan süreci "darbe" olarak nitelendiren eski Bolivya Devlet Başkanı EvoMorales, darbenin arkasında ise "ülkenin zengin lityum kaynaklarına göz diken" ABD’nin olduğunu iddia etti.

Meksika'ya sığınan Morales: Darbenin arkasında Bolivya'nın lityumuna göz diken ABD var, System.String[]

İstifa ettikten sonra Meksika'ya sığınan eski Bolivya Cumhurbaşkanı Evo Morales AFP'ye verdiği demeçte ABD'yi suçladı.


Konuşmasında istifasıyla sonuçlanan süreci "darbe" olarak nitelendiren Morales, darbenin arkasında ise "ülkenin zengin lityum kaynaklarına göz diken" ABD'nin olduğunu iddia etti.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Bolivya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:54 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beyaz sakallı soyguncu, çaldığı paraları, "İyi Noeller" diyerek etrafa saçtı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Banka soyan hırsız, paraları havaya saçarak 'Mutlu Noeller' diye bağırdı Wall Street Journal'dan kapsamlı analiz: Türkiye rest çekiyor ve kazanıyor

Son Dakika Haberleri
18:42 Wall Street Journal'dan kapsamlı analiz: Türkiye rest çekiyor ve kazanıyor - Son Dakika Haber
18:41 Fransa'da öldürdü Bursa'da itiraf etti - Son Dakika Haber
18:40 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Doğu Akdeniz' çalıştayı - Son Dakika Haber
18:39 Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Yangınlarda insan faktörü ön plana çıkıyor - Son Dakika Haber
18:37 Emniyetten yılbaşı öncesi AŞTİ'de huzur uygulaması - Son Dakika Haber
18:03 Evimi yakanı bulun diye feryat eden kadının, kendi evini yaktığı ortaya çıktı - Son Dakika Haber
17:12 Şehit Asteğmen Kubilay'ın torunu, anma gününden bir gün sonra parti üyesi oldu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 18:47:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Meksika'ya sığınan Morales: Darbenin arkasında Bolivya'nın lityumuna göz diken ABD var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]