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Meksika'ya sığınan Morales: Darbenin arkasında Bolivya'nın lityumuna göz diken ABD var
6 saat önce
İstifasıyla sonuçlanan süreci "darbe" olarak nitelendiren eski Bolivya Devlet Başkanı EvoMorales, darbenin arkasında ise "ülkenin zengin lityum kaynaklarına göz diken" ABD’nin olduğunu iddia etti.
İstifa ettikten sonra Meksika'ya sığınan eski Bolivya Cumhurbaşkanı Evo Morales AFP'ye verdiği demeçte ABD'yi suçladı.
Konuşmasında istifasıyla sonuçlanan süreci "darbe" olarak nitelendiren Morales, darbenin arkasında ise "ülkenin zengin lityum kaynaklarına göz diken" ABD'nin olduğunu iddia etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:54
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