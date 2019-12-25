Meksika'ya sığınan Morales: Darbenin arkasında Bolivya'nın lityumuna göz diken ABD var

İstifa ettikten sonra Meksika'ya sığınan eski Bolivya Cumhurbaşkanı Evo Morales AFP'ye verdiği demeçte ABD'yi suçladı.



Konuşmasında istifasıyla sonuçlanan süreci "darbe" olarak nitelendiren Morales, darbenin arkasında ise "ülkenin zengin lityum kaynaklarına göz diken" ABD'nin olduğunu iddia etti.