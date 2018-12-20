Meksika Yabancı Göçmenlerin Ülkede Kalmasına İzin Verecek
10 saat önce
Meksika hükümeti, ABD yönetiminin Orta Amerikalı göçmenlerden oluşan konvoydaki kişilerin göçmenlik başvuruları sırasında Meksika sınırlarında kalmaları ve gerektiğinde Meksika'ya iade edilmelerine yönelik talebini kabul etti.
Meksika
hükümeti, ABD
yönetiminin Orta Amerikalı göçmenlerden oluşan konvoydaki kişilerin göçmenlik başvuruları sırasında Meksika sınırlarında kalmaları ve gerektiğinde Meksika'ya iade edilmelerine yönelik talebini kabul etti.
Meksika Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD makamlarından gelen, göçmenlerin başvuru aşamasında Meksika sınırlarında kalmaları ve gerektiğinde Meksika'ya iade edilmelerine yönelik talebin kabul edildiği bildirildi.
Bakanlık, söz konusu tedbirin geçici ve insani amaçlı olduğunun altını çizdi.
Meksika daha önce kendi vatandaşı olmayan, ancak kendi sınırlarından geçerek ABD'ye ulaşan Latin Amerikalı göçmenlerin kendi ülkelerine yollanmak yerine Meksika topraklarından sınır dışı edilmelerine karşı çıkıyordu.
Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan, 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu geçen ay Meksika'nın sınır kenti Tijuana'ya varmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump
, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 08:02 Kaynak: AA
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