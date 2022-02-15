Üye Girişi
Meksika yerlileri, atalarının zorla çalıştırıldığını gösteren heykeli yıktı - Son Dakika

Meksika yerlileri, atalarının zorla çalıştırıldığını gösteren heykeli yıktı

15.02.2022 10:19
Meksika yerlileri, atalarının zorla çalıştırıldığını gösteren heykeli yıktı

Meksika'daki yerli halk Purepechalar, atalarının sömürge döneminde İspanyollar tarafından zorla çalıştırıldığının betimlendiği heykeli balta ve balyozlarla yıktı.

Meksika'daki yerli halk Purepechalar, atalarının sömürge döneminde İspanyollar tarafından zorla çalıştırıldığının betimlendiği heykeli balta ve balyozlarla yıktı.

Ülkenin batısındaki Michoacan eyaletinin başkenti Morelia'da 1995'te yapılan ve sömürgeci İspanyol bir rahibin iki Purepecha'ya taş taşıttığı ve taşa şekil verdirdiğini tasvir eden heykele tepki gösteren Purepecha halkı, heykeli balta ve balyozlarlar yerle bir etti.

Heykel yapıldığından bu yana karşı çıkan ve indirilmesini talep eden Michoacan Yüksek Yerli Konseyinden yapılan açıklamada, heykelin atalarının İspanyol sömürgeciler tarafından acımasızca istismar edilmesini yücelttiği belirtildi.

Açıklamada, 2022'nin Michoacan'ın 1522'deki işgalinin 500. yıl dönümü olduğunu hatırlatılarak bu işgal sırasında İspanyolların binlerce yerliyi köleleştirdiği vurgulandı.

"Michoacan'ın işgalinden 500 yıl sonra bile yerli halk ataları gibi direnişe ve mücadeleye devam ediyor." ifadesi kullanılan açıklamada ayrıca yerlilerin heykeli yıkmasının fotoğrafları paylaşıldı.

Heykelde tasvir edilen İspanyol Rahip Fray Antonio de San Miguel, 1780'lerde Morelia'ya su getirilmesi için inşa edilen kemerin inşasını yönetmişti.

Kentin kültürel miras kurulu, 2020'de yaptığı açıklamada kentin inşasında kölelerin çalıştırıldığını göz ardı ederek heykeli savunmuştu.

YORUMLAR
500

Heykel, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meksika yerlileri, atalarının zorla çalıştırıldığını gösteren heykeli yıktı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:18 MİT haberi sebebiyle hüküm giyen gazeteciler Murat Ağırel ve Barış Pehlivan yeniden cezaevine giriyor
10:17 CHP'li Adıgüzel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan 14 Şubat paylaşımı!
10:07 Yöneylem araştırması: Millet İttifakı %40, Cumhur İttifakı %32.4! Erdoğan'ın karşısında İmamoğlu açık ara önde!
10:04 Kızı tacizi anlattı, anne sustu! Olay ortaya çıkınca pişmanım dedi
09:59 Teknik lise maske üreterek 2 yılda 7 milyon lira ciro yaptı!
09:58 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki partisinin oy oranını açıkladı: Yeniden çıkarız diye ümit ediyorum
09:54 Ekonomik kriz ve enflasyon gençlerin umutlarını bitirdi: Yüzde 73'ü yurt dışında yaşamak istiyor
09:40 Vasiyetini açıkladıktan sonra zehirlenen Serdar Ortaç'a Arto: İlaçla birlikte alkol kullanma
09:38 Olay iddia! MOBESE krizi Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın arasını açtı
09:18 Kabine yarın toplanıyor: İşte masaya gelmesi beklenen çok kritik başlıklar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 10:25:29. #1.13#
SON DAKİKA: Meksika yerlileri, atalarının zorla çalıştırıldığını gösteren heykeli yıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement