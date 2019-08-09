Son Dakika Haberleri: Meksika'yı hortum vurdu
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Meksika'yı hortum vurdu

14 dakika önce

Meksika'nın Zacatecas eyaletini vuran hortum kameralara yansıdı.

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Meksika'nın Zacatecas eyaletini vuran hortum kameralara yansıdı.
Meksika'nın Zacatecas eyaletinde yer alan Fresnillo şehrinde hortum meydana geldiği. Hortumun saatte 60 ile 117 kilometre arasında hıza ulaştığı belirtildi. Yetkililerin yaptığı açıklamada meydana gelen olayda kimsenin yara almadığı ve maddi hasar oluşmadığı açıklandı. Hortumun şehirden geçtiği anlar bölge sakinleri tarafından kayda alındı.

Meksika, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:59 Kaynak: DHA
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