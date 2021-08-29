Meksika'yı Nora Kasırgası vurdu - Son Dakika

- Meksika'yı Nora Kasırgası vurdu

MEXİCO CİTY - Meksika'nın Jalisco eyaletinde kategori 1 seviyesinde karaya ulaşan Nora Kasırgası, şiddetli rüzgar, yüksek dalgalar ve şiddetli yağışa yol açtı.

Cumartesi günü yerel saatle 19.00 sıralarında Meksika'nın batısındaki Jalisco eyaletinde karaya ulaşan Nora kasırgası, bölgede şiddetli yağış, yüksek dalgalar ve şiddetli rüzgarlara neden oldu. Saatte ortalama 130 kilometre olarak ölçülen rüzgarın hızının saatte 155 kilometre hıza ulaştığı görüldü. Jalisco'da sel ve toprak kayması riski nedeniyle 30 ayrı yerleşim birimi tahliye edildi.

Jalisco'nun yanı sıra ülkenin Colima, Michoacan, Sinaloa ve Nayarit eyaletlerinde de şiddetli yağışlar etkili olurken, Nora Kasırgası sebebiyle birçok şehirde sel baskınları yaşandı, bazı nehirler taştı. Colima eyaletindeki Manzanillo Limanı seferlere kapatıldı.

Kasırga Michoacan eyaletinde sel ve su baskınlarının yanı sıra toprak kayması ve heyelana yol açtı. San Juan Nuevo ile Tancitaro şehirleri arasındaki karayolu üzerinde şiddetli yağışlar nedeniyle çökme meydana gelmesi sonucu yol ulaşıma kapatıldı. Ayrıca Lazaro Cardenas şehrinde sel suları bir köprünün yıkılmasına neden oldu.

Donanma ve Ulusal Muhafız birlikleri doğal afet nedeniyle acil durum eylem planını başlatarak bölgedekilere yardım ulaştırmak için devriye gezmeye başladı. Yetkililer afet bölgesindekilere şiddetli yağış, rüzgar ve okyanustaki yüksek dalgalar nedeniyle sıkı önlem alınması ve verilen tavsiyelere uyulması çağrısında bulundu.

Meksika'nın Büyük Okyanus kıyısı boyunca ilerleyen Nora Kasırgasının önümüzdeki günlerde California körfezinde etkili olması bekleniyor.

Büyük Okyanus'ta ortaya çıkan ve ülkede geçen hafta sağanak yağış, sel ve toprak kaymalarına neden olan Grace Kasırgası sebebiyle Veracruz eyaletinde 8, Puebla eyaletinde ise 3 kişi olmak üzere toplamda 11 kişi hayatını kaybetmişti.