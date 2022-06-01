Meksika'yı vuran Agatha Kasırgası'nda 4 kişi öldü - Son Dakika
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Meksika'yı vuran Agatha Kasırgası'nda 4 kişi öldü

01.06.2022 10:02

Meksika'yı vuran yılın ilk kasırgası Agatha nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Meksika'yı vuran yılın ilk kasırgası Agatha nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Meksika'da yaz mevsiminin gelmesiyle Büyük Okyanus'ta oluşan yılın ilk kasırgası Agatha karaya vurdu. Oaxaca eyaletinin San Pedro Pochutla kenti yakınlarında kategori 2 seviyesine karaya ulaşan Agatha Kasırgası'nda nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Oaxaca eyaleti genelinde şiddetli yağışlara ve saatte 205 kilometre hıza ulaşan sert rüzgarlara neden olan Agahta nedeniyle akarsuların taştığı, bazı bölgelerde ise toprak kaymalarının meydana geldiği ve bazı bölgelerde ise elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi. Oaxaca Eyaleti Sivil Koruma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2 kişinin nehirde akıntıya kapılarak, 2 kişini ise toprak kayması sonucu hayatını kaybettiği bildirilirken, 4 kişinin ise kayıp olduğu ifade edildi.

Meksika'yı vuran Agatha Kasırgası'nda 4 kişi öldü
Meksika'yı vuran Agatha Kasırgası'nda 4 kişi öldü
Meksika'yı vuran Agatha Kasırgası'nda 4 kişi öldü
Meksika'yı vuran Agatha Kasırgası'nda 4 kişi öldü

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Kaynak: İHA

Büyük Okyanus, San Pedro, Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'yı vuran Agatha Kasırgası'nda 4 kişi öldü - Son Dakika


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