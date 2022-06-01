Meksika'yı vuran Agatha Kasırgası'nda can kaybı 10'a yükseldi - Son Dakika
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Meksika'yı vuran Agatha Kasırgası'nda can kaybı 10'a yükseldi

01.06.2022 11:10
Meksika'yı vuran Agatha Kasırgası'nda can kaybı 10'a yükseldi

Meksika'yı vuran yazın ilk kasırgası Agatha nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'yı vuran yazın ilk kasırgası Agatha nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da yaz mevsiminin gelmesiyle Büyük Okyanus'ta oluşan yılın ilk kasırgası Agatha'nın karaya vurması sonrası bilanço ağırlaşıyor. Oaxaca eyalet Valisi Alejandro Murat Hinojosa, kasırga nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de kaybolduğunu açıkladı. Hinojosa, nehirlerin taştığını, insanların sürüklendiğini ve birçok kişinin toprak ve kaya parçalarının altında kaldığını belirtti. Can kayıplarının temelde 2 nedene dayandığını ifade eden Hinojosa, nehir taşkınları ve toprak kaymalarını işaret etti. Saatte 105 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle, çok sayıda bölgede elektrik kesintileri yaşanırken, bazı köprü ve otoyollar da toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı.

AGATHA, TROPİKAL SİKLON SEVİYESİNE GERİLEDİ

Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi, Oaxaca eyaletinde karaya ulaştığında kategori 2 seviyesinde olan Agatha Kasırgası'nın karada ilerlediği sürede gücünü kaybederek tropikal siklon seviyesine indiğini ve kuzeydoğu yönünde ilerlemeye devam ettiğini bildirdi. Agatha'nın ülkenin güney doğu bölgelerinde etkisini göstermeye devam ederek, sel ve toprak kaymalarına neden olabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

(İHA)

Meksika'yı vuran Agatha Kasırgası'nda can kaybı 10'a yükseldi
Meksika'yı vuran Agatha Kasırgası'nda can kaybı 10'a yükseldi
Meksika'yı vuran Agatha Kasırgası'nda can kaybı 10'a yükseldi
Meksika'yı vuran Agatha Kasırgası'nda can kaybı 10'a yükseldi
Meksika'yı vuran Agatha Kasırgası'nda can kaybı 10'a yükseldi
Meksika'yı vuran Agatha Kasırgası'nda can kaybı 10'a yükseldi
Meksika'yı vuran Agatha Kasırgası'nda can kaybı 10'a yükseldi

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Meksika'yı vuran Agatha Kasırgası'nda 4 kişi öldü Meksika'yı vuran Agatha Kasırgası'nda 4 kişi öldü Meksika'yı vuran Agatha Kasırgası'nda 4 kişi öldü Meksika'yı vuran Agatha Kasırgası'nda 4 kişi öldü
Kaynak: İHA

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