Son Dakika Haberleri: Meksika: Yol yapma vaadini tutmayan belediye başkanı yollarda sürüklendi
BBC
Son Dakika Dünya Meksika: Yol yapma vaadini tutmayan belediye başkanı yollarda sürüklendi

Meksika: Yol yapma vaadini tutmayan belediye başkanı yollarda sürüklendi

35 dakika önce

Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaletinde, yolların tamiri için seçim kampanyasında verdiği sözü tutmamakla suçlanan bir belediye başkanı öfkeli kalabalık tarafından kamyonetin arkasına bağlanarak yollarda sürüklendi.

Meksika: Yol yapma vaadini tutmayan belediye başkanı yollarda sürüklendi, System.String[]

Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaletinde, yolların tamiri için seçim kampanyasında verdiği sözü tutmamakla suçlanan bir belediye başkanı öfkeli kalabalık tarafından kamyonetin arkasına bağlanarak yollarda sürüklendi.

Polis tarafından kurtarılan Las Margaritas Belediye Başkanı Jorge Luis Escandon Hernandez'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.

Olayın ardından ilçeye takviye polis ekipleri sevk edildi.

Sosyal medyaya yansıyan videolarda, belediye başkanının kalabalık tarafından yaka-paça belediye binasından çıkarılarak ellerinden kamyonetin arkasına bağlandığı ve sürüklendiği görülüyor.

Escandon gözaltına alınan kişilere adam kaçırma ve cinayete teşebbüs davası açacağını açıkladı.

Kamyonetin durdurulmasından sonra polisle kalabalık arasında yaşanan arbedede yaralananlar oldu.

Meksika, Polis, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:53 
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