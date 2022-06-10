Meksika, yurt dışına kaçırılan 79 parça tarihi eserini geri aldı - Son Dakika
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Meksika, yurt dışına kaçırılan 79 parça tarihi eserini geri aldı

10.06.2022 20:57
Meksika, yurt dışına kaçırılan 79 parça tarihi eserini geri aldı

Meksika Kültür Bakanlığı, yurt dışına kaçırılmış 79 parça tarihi eser ve 2 adet paleontolojik kalıntının ülkeye iade edildiğini açıkladı.

Meksika Kültür Bakanlığı, yurt dışına kaçırılmış 79 parça tarihi eser ve 2 adet paleontolojik kalıntının ülkeye iade edildiğini açıkladı.

Yurt dışına kaçırılan 79 parça tarihi eser Meksika'ya geri verildi. Meksika Kültür Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 79 parça tarihi eser ve 2 adet paleontolojik kalıntının ABD'nin Los Angeles şehrindeki Meksika Konsolosluğuna teslim edildiği bildirildi. Açıklamada eserlerin ABD vatandaşı 2 kişi tarafından gönüllü olarak iade edildiği de belirtildi.

Meksika'ya iade edilen tarihi eserler arasında M.Ö. 100 ile M.S. 600 yıllarına ait parçalar ile Maya, Zapotec ve Teotihuacan kültürlerinden örnekler yer alırken, 2 adet paleontolojik kalıntının ise balık fosili olduğu bildirildi. Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard eserleri ülkeye iade edenlere teşekkürlerini sunarken, Meksika'nın tarihi ve sanatsal mirasını geri kazanmasının bir öncelik olduğunu belirtti.

Meksika Kültür Bakanlığı "Benim mirasım satılık değil" sözleriyle yürüttüğü çalışmalar sayesinde sömürge döneminde ülkeden kaçırılan bazı tarihi eserlerin ülke geri dönmesini sağladı. Ancak Fransa, Meksika hükümetinin bu çabalarına cevap vermeyerek, Meksika'ya ait eserlerin bir kaç kez açık artırmalarda satılmasına göz yumdu.

(Saim Sevinç - İHA)

Meksika, yurt dışına kaçırılan 79 parça tarihi eserini geri aldı
Meksika, yurt dışına kaçırılan 79 parça tarihi eserini geri aldı
Meksika, yurt dışına kaçırılan 79 parça tarihi eserini geri aldı
Meksika, yurt dışına kaçırılan 79 parça tarihi eserini geri aldı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Meksika, yurt dışına kaçırılan 79 parça tarihi eserini geri aldı - Son Dakika

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