Meksikada bara silahlı saldırı: 7 ölü, 13 yaralı

Meksika'da bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Meksika'nın Zacatecas eyaletinde yer alan Jerez şehrinde El Venadito adlı bara bir grup silahlı kişi tarafından saldırı düzenlendi. Jerez şehri yerel yönetimi, saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 6'sı ağır olmak üzere 13 kişinin de yaralandığını açıkladı. Olay sonrası yaralılar, bölgeye ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ve özel araçlarla hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları, saldırganların bara aniden girdiklerini ve rastgele ateş açtıklarını ifade etti.

Yaklaşık 1 dakika süren saldırı sonrası saldırganların, Jerez şehrinin kuzeyinde yer alan ve suç gruplarının yoğun faaliyet gösterdiği Fresnillo şehrine doğru kaçtığı bildirildi. Zacatecas Eyalet Başsavcılığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklarken, Zacatecas eyalet polisi ve Jerez polisi ekiplerinin saldırganların yakalanması için operasyon başlattığı aktarıldı. - MEXİCO CİTY