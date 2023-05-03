Boğanın havaya fırlattığı matador olduğu yere yığılıp kaldı - Son Dakika
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Boğanın havaya fırlattığı matador olduğu yere yığılıp kaldı

04.05.2023 00:47

Meksika'da boğa güreşi etkinliği esnasında boğanın saldırısına uğrayan matador metrelerce havaya uçarak ağır şekilde yaralandı.

Meksika'nın Aguascalientes şehrinde düzenlenen boğa güreşi etkinliği sırasında 34 yaşındaki Jose Guadalupe Adame adlı matador boğanın saldırısına uğradı. Boğanın boynuz darbeleriyle havaya uçan matador, kafa üstü yere düşerek bilincini kaybetti. Çevrede bulunan görevliler matadorun yardımına koşarak, arenadaki revire götürdü.

APAR TOPAR AMELİYATA ALINDI

Matadorun durumunun ciddi olması nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Saldırı sonucu beyninde ödem oluşan matadorun, ameliyata alındığı aktarıldı.

Boğanın havaya fırlattığı matador olduğu yere yığılıp kaldı

METRELERCE YÜKSEĞE FIRLATTI

Seyirciler tarafından kaydedilen görüntülerde, matadorun boğanın boynuz darbesi ile metrelerce havaya uçtuğu ve yere düştüğünde hareketsiz kaldığı görüldü.

HAYVANSEVERLER TEPKİLİ

Meksikalı hayvan severlerin tepkisini neden olan boğa güreşleri, bugüne kadar Coahuila, Sonora, Guerrero ve Quintana Roo eyaletlerinde yasaklandı. Meksika'da son olarak 2022 Haziran'da başkent Mexico City'de yer alan dünyanın en büyük arenası La Plaza Mexico'daki boğa güreşleri, hayvanlara kötü muamele yapıldığı gerekçesiyle federal mahkeme tarafından süresiz olarak askıya alınmıştı.

Kaynak: İHA
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Meksiko, Sonora, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boğanın havaya fırlattığı matador olduğu yere yığılıp kaldı - Son Dakika


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