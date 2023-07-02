Meksikalı Belediye Başkanı Timsahla Evlendi - Son Dakika
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Meksikalı Belediye Başkanı Timsahla Evlendi

02.07.2023 22:39

Meksika'nın San Pedro Huamelula Belediye Başkanı Victor Hugo Sosa Garcia, halka şans getirmesi için gelinlik giydirilen timsahla evlendi. Müzik ve danslar eşliğinde festival havasında geçen düğüne şehir halkı büyük ilgi gösterdi. Gelenek, 1789 yılından beri süregelen bir barış simgesidir.

Meksika'nın San Pedro Huamelula Belediye Başkanı Victor Hugo Sosa Garcia halka şans getirmesi için gelinlik giydirilen timsahla evlendi. Şehir sakinleriyle bol bol dans ettirilen timsah, son olarak nikah için belediye sarayına getirildi.

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde yer alan San Pedro Huamelula'nın Belediye Başkanı Victor Hugo Sosa Garcia halkına şans, bolluk ve refah getirmesi için Alicia Adriana adlı timsahla evlendi. Müzik ve danslar eşliğinde festival havasında geçen düğüne şehir halkı büyük ilgi gösterdi.

Meksikalı belediye başkanı, timsahla evlendi: Birbirimizi seviyoruz, önemli olan bu

TİMSAHA GELİNLİK GİYDİRİLDİ

Düğün öncesinde Alicia Adriana adlı timsaha gelinlik giydirilirken, güvenlik için ağzı bağlandıktan sonra San Pedro Huamelula şehri sokaklarında dolaştırıldı. Şehir sakinleriyle bol bol dans ettirilen timsah, son olarak nikah için belediye sarayına getirildi. Burada timsah ile Belediye Garcia arasındaki nikah şehrin ileri gelen dini lideri tarafından kıyıldı.

Meksikalı belediye başkanı, timsahla evlendi: Birbirimizi seviyoruz, önemli olan bu

"BİRBİRİMİZİ SEVİYORUZ, ÖNEMLİ OLAN BU"

Belediye Başkanı Garcia, nikah sırasında timsah gelinle evlenmeyi kabul edip etmediği sorulması üzerine, "Sorumluluğu kabul ediyorum çünkü biz birbirimizi seviyoruz, önemli olan bu. Aşk yoksa evlilik olamaz. Biz birbirimizi seviyoruz ve prenses kızla evlenmeyi kabul ediyorum" cevabını verdi.

Meksikalı belediye başkanı, timsahla evlendi: Birbirimizi seviyoruz, önemli olan bu

GELENEK 1789 YILINA DAYANIYOR

San Pedro Huamelula şehrinde 1789 yılından beri süregelen gelenek zamanında birbirine düşman olan iki topluluğun barışmasını simgeliyor. Her yıl düzenlenen bu temsili evliliğin şehir halkına bolluk, barış ve uyum getirmesi temenni ediliyor.

Meksikalı belediye başkanı, timsahla evlendi: Birbirimizi seviyoruz, önemli olan bu
Kaynak: İHA
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Son Dakika Yaşam Meksikalı Belediye Başkanı Timsahla Evlendi - Son Dakika


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