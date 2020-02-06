Meksikalı çiftçiler ile güvenlik kuvvetleri arasında "baraja el koyma" arbedesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meksikalı çiftçiler ile güvenlik kuvvetleri arasında 'baraja el koyma' arbedesi - Son Dakika

Meksikalı çiftçiler ile güvenlik kuvvetleri arasında "baraja el koyma" arbedesi

6 saat önce

MEXICO Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un, ülkesinin ABD'ye su borcunu ödemesi gerektiğini açıklamasının ardından, sınır bölgesinde bir barajı ele geçirmek isteyen çiftçiler ile Ulusal Muhafız kuvvetleri arasında arbede yaşandı.

Meksikalı çiftçiler ile güvenlik kuvvetleri arasında

MEXICO Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un, ülkesinin ABD'ye su borcunu ödemesi gerektiğini açıklamasının ardından, sınır bölgesinde bir barajı ele geçirmek isteyen çiftçiler ile Ulusal Muhafız kuvvetleri arasında arbede yaşandı.

Federal hükümet, ülkenin kuzeyinde bulunan La Boquilla barajını korumak için Ulusal Muhafız güçlerini bölgeye gönderdi.

Barajın kontrol odasını ele geçirmek isteyen binlerce çiftçi ve güvenlik kuvvetleri arasında arbede yaşandı.

Hafta başında çiftçiler, sınır kasabası Ojinaga yakınlarındaki bir barajı ele geçirmişti.

Her iki baraj da ABD'nin Teksas eyaletinin yakınında bulunuyor.

Obrador'un açıklaması

Devlet Başkanı Obrador, yaptığı açıklamada, çiftçiler ve ABD'ye geri ödemeler için yeteri miktarda su bulunduğunun altını çizerek, "Uluslararası bir çatışma istemiyoruz. Bir antlaşma imzaladıysak ona uymak zorundayız." dedi.

Chihuahua Valisi Javier Corral da hem yerel çiftçiler, hem de geri ödeme için yeterli su olmadığını kaydetti.

Corral, "ABD'ye taahhütümüzü yerine getirmek zorunda olduğumuzu hiç sorgulamadık. Fakat önce biz eyaletimizdeki çiftçilerimizin suya olan erişimini sağlamalı ve daha sonra anlaşmaya uymalıyız." ifadesini kullandı.

- Çiftçiler endişeli

Antlaşma uyumluluklarını denetleyen Uluslararası Sınır ve Su Komisyonuna göre, Meksika, ABD'ye her beş yılda bir olmak üzere 2,1 milyar metreküp su vermekle yükümlü. ABD'de buna karşılık Meksika'ya batıdaki su kaynaklarından daha fazla su veriyor.

Mevcut beş yıllık döngüde Meksika, 2015 ile 2017 arasında ödemelere devam etti. Fakat, Obrador'un göreve başladığı 2018'den itibaren Meksika, daha az su vermeye başladı. Obrador yönetiminin ekim ayına kadar 590 milyon metreküp suyu ABD'ye vermesi gerekiyor.

Bölgedeki çiftçiler ise suyun ABD'ye verilmesi halinde su yetersizliği ile karşı karşıya kalacaklarını belirtiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:34 Kaynak: AA
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