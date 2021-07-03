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Meksikalı fenomen Luisito Comunica, Avrupa'nın Sinovac'ı kabul etmemesiyle İstanbul'da kaldı - Son Dakika

Meksikalı fenomen Luisito Comunica, Avrupa'nın Sinovac'ı kabul etmemesiyle İstanbul'da kaldı

03.07.2021 16:08

Meksikalı fenomen Luisito Comunica, babasıyla Avrupa seyahati yapmak amacıyla aktarma için İstanbul Havaalanı'na geldi. Ancak babasının yaptırdığı Çin'in Sinovac aşısının, Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanmaması yüzünden uçağa alınmadı. Bunun üzerine planlarını değiştiren Comunica, bir süre Türkiye'de kalmaya ve daha sonra Sinovac'a izin veren ülkelerden olan Sırbistan'a geçmeye karar verdi. Comunica kendilerini kabul etmeyen ülkelere "Bizi resmen top gibi sektirdiler" diye sitem etti.

Ünlü sosyal medya fenomenlerinden Meksikalı Luisito Comunica, babası ile Avrupa'ya gitmek üzere ülkesinden uçağa binerek aktarma noktası olan İstanbul Havalimanına geldi. Ancak ikilinin seyahati "aşı" engeline takıldı.

"BİZİ RESMEN TOP GİBİ SEKTİRDİLER"

Comunica sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, babasının Çin merkezli Sinovac şirketinin ürettiği korona virüs aşısını yaptırdığı için uçağa binmesine izin verilmediğini söyledi. Comunica havalimanında çektiği videoda, "Çok talihsiz bir durum. Babamın Sinovac aşısı var ve Avrupa'ya seyahat için kabul etmiyorlar" ifadelerini kullandı. Durumu çözüme kavuşturana kadar Türkiye'de kalacaklarını dile sosyal medya fenomeni, "Yani Sinovac aşınız varsa bilin ki Avrupa'ya seyahat edemiyorsunuz" dedi. Comunica Avrupa'nın kendilerini kabul etmediklerini işaret ederek, "Bizi resmen top gibi sektirdiler" diye konuştu.

Meksikalı fenomen Luisito Comunica aşı engeline takıldı! Avrupa, Sinovac'ı kabul etmeyince İstanbul'da kaldı

BİR SÜRE TÜRKİYE'DE KALACAK

Luisito daha sonra paylaştığı videoda havaalanında birçok görevli ile görüştüklerini, bir görevlinin aşı problemi yaşamayacakları bir ülkeye seyahat etmeleri tavsiyesinde bulunduğunu ve Sırbistan'a geçmeye karar verdiklerini söyledi. Daha önce Türkiye'ye gelen ve Türkiye'yi çok beğendiğini dile getiren Comunica, babasının da Türkiye'yi tanımasını istediği için yolculuk planlarını değiştirdiklerini ifade etti. Bir süre Türkiye'de kalacaklarını dile getiren Comunica, daha sonra Sırbistan'a geçeceklerini söyledi.

"HER ŞEYE RAĞMEN BURADAYIZ, BENİM GÜZEL TÜRKİYEM"

İstanbul gezisinde çektiği videosunda boğazdan geçerken müzik eşliğinde eğlendiği görülen Comunica paylaşımına, "Her şeye rağmen buradayız benim güzel Türkiye'm. Şimdi eğlenme zamanı" notunu düştü.

AVRUPA İLAÇ AJANSI TARAFINDAN ONAYLANAN AŞILAR

Şu anda Avrupa Birliği ülkelerine yalnızca Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson aşılarından birini yaptıranların girişine izin veriliyor. Ancak İspanya gibi bazı üye ülkeler ise Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan Sinovac aşısını yaptıran yolcuların da ülkeye girişinin mümkün olduğunu belirterek söz konusu kişileri ülkeye kabul ediyor.

Meksikalı fenomen Luisito Comunica, Avrupa'nın Sinovac'ı kabul etmemesiyle İstanbul'da kaldı

Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Türkiye, Sinovac, Magazin, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Meksikalı fenomen Luisito Comunica, Avrupa'nın Sinovac'ı kabul etmemesiyle İstanbul'da kaldı - Son Dakika Dünya


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