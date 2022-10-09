Meksikalı gezgin Nieto, kafasında futbol topuyla ülke ülke pedal çeviriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Meksikalı gezgin Nieto, kafasında futbol topuyla ülke ülke pedal çeviriyor

09.10.2022 11:14
Meksikalı gezgin Nieto, kafasında futbol topuyla ülke ülke pedal çeviriyor

YUSUF SOYKAN BAL/BEYZA BİNNUR DÖNMEZ - Katar'daki Dünya Kupası'nı izlemek üzere yaklaşık 80 gün önce bisikletle yola çıkan Meksikalı futbol antrenörü Juan Marquez Nieto, yolculuğu sırasında kafasının üzerinde taşıdığı futbol topuyla insanların ilgisini çekiyor.

YUSUF SOYKAN BAL/BEYZA BİNNUR DÖNMEZ - Katar'daki Dünya Kupası'nı izlemek üzere yaklaşık 80 gün önce bisikletle yola çıkan Meksikalı futbol antrenörü Juan Marquez Nieto, yolculuğu sırasında kafasının üzerinde taşıdığı futbol topuyla insanların ilgisini çekiyor.

Meksika'da çeşitli amatör futbol takımlarında antrenörlük yapan ve aynı zamanda beden ile ruh sağlığı konusunda eğitimler veren 67 yaşındaki Nieto, yaklaşık 1 ay önce bisikletiyle Türkiye'ye ulaştı.

Futbol üzerine yazdığı kitapları da bulunan Nieto, gençlere, istedikleri takdirde hayallerini gerçekleştirebileceklerini ve önlerinde hiçbir engel olmadığını göstermek için hava şartlarına aldırış etmeden turuna devam ediyor.

Yaklaşık 80 gündür yollarda olan Nieto, internet üzerinden çıkardığı haritayla günde 65 kilometre yol alarak şimdiye kadar 9 ülke gezdi. Nieto'nun bir sonraki durağı ise Katar olacak.

Meksikalı gezgin Nieto, AA muhabirine, Türkiye'nin kendisinde iyi izlenimler bıraktığını, Türk insanını çok sevdiğini ve Türklerin kendisine karşı çok yardımsever olduğunu söyledi.

"Seyahat ederken beni evlerine yemeğe davet ediyorlar"

Yolculuğu sırasında futbol topunu yanında ayırmayan ve bazen kafasının üzerinde taşıdığı topla yol alan Nieto, futbol topunun barışın sembolü olduğunu ifade ederek, "Topu kafanızda tutmak, huzuru dengede tutmaya benzer. Denge temel noktadır. Amaçlarımdan biri, gençlere hayallerini gerçekleştirebileceklerini öğretmek. Çünkü yaptığım şey kişisel bir rüyamı gerçekleştirmek." dedi.

Nieto, Türkiye'deki yolculuğu sırasında kendisine çok iyi davranıldığını ve çeşitli ikramlarda bulunularak yardım edildiğini söyledi.

Türk yemeklerinin çok lezzetli olduğunu belirten Nieto, "Türkler çok nazik ve çok cömertler. Seyahat ederken beni evlerine yemeğe davet ediyorlar, uyumaya davet ediyorlar, dinlenmem için bana yer gösteriyorlar." şeklinde konuştu.

Türk kahvesi, baklava, ekmek ve çayın tadını çok beğendiğini ve Türkiye'nin çok düzenli olduğunu anlatan Nieto, "Düzeni çok beğendim, mekanlarının temizliği de çok iyi. Çok iyi dağıtılmış çöp kutuları var. Alanlar oldukça geniş ve yeşil. Burada saygılı insanlar var." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Kayseri haberleri! Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu başladı Kayseri haberleri! Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu başladı 13. Boğaziçi Zirvesi, 10-11 Kasım'da İstanbul'da yapılacak 13. Boğaziçi Zirvesi, 10-11 Kasım'da İstanbul'da yapılacak İstanbul, iş adamları ve siyasileri ağırlayacak İstanbul, iş adamları ve siyasileri ağırlayacak
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Sonora, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksikalı gezgin Nieto, kafasında futbol topuyla ülke ülke pedal çeviriyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:57 Kiraların yüzde 200 arttığı Gaziantep'te ev sahiplerinden 'polis kiracı' şartı! İşte bunun nedeni...
11:39 Formula 1'de Japonya'daki yarışı kazanan Max Verstappen şampiyonluğunu garantiledi
11:35 Kartal sahil yolunda feci kaza! İkiye bölünen otomobilden sağ kurtuldu
11:20 Servisin altında kalan motosikletlini can verdiği feci kaza kameraya yansıdı
11:04 Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural 2 gece 3 gün sürecek düğünle evleniyor
10:57 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye yaptırım tehdidi: Umarım uygulamak zorunda kalmayız
10:53 Alev alev yanan cipi, "Patlamasını bekliyoruz" diyerek görüntüledi
10:50 Bülent Arınç'tan Bakan Nureddin Nebati'nin 'epistemolojik kopuş' sözlerine gönderme: Anlamı nedir diye düşünüyorum
10:34 Giresunspor tarafı Beşiktaş maçında ofsayt nedeniyle iptal edilen gole isyan etti: Maç oynanırken kural mı değişti?
21:46 AVM'nin terasından düşen genç kadın yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 13:32:17. #1.12#
SON DAKİKA: Meksikalı gezgin Nieto, kafasında futbol topuyla ülke ülke pedal çeviriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement