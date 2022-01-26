Meksikalı göçmen işçiler, son 2 yılda ailelerine yaklaşık 50 milyar dolar gönderdi - Son Dakika

Meksikalı göçmenlerin ailelerine gönderdikleri döviz miktarı son iki yılda artarak 50 milyar doları buldu.

Meksika hükümetinin yayımladığı raporda, dünya genelinde Hindistan ve Çin'in ardından en çok göçmen işçi döviz transferinin Meksika'ya yapıldığı belirtildi.

Dünya çapında göçmen işçi para transferlerinin yaklaşık yüzde 6,1'inin Meksika'ya gerçekleştirildiği kaydedilen raporda, Meksikalı göçmenlerin ailelerine gönderdikleri tutarın son iki yılda artarak 50 milyar doları bulduğu aktarıldı.

Raporda, Meksika'ya göçmen işçilerin gönderdiği para miktarının, 2021'in 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre neredeyse yüzde 27 arttığına işaret edildi.

Ülkenin Comachuen ve Michoacan gibi birçok kırsal kasabasında yaşayanların çoğunun diğer ülkelerde yaşayan akrabalarının kendilerine gönderdikleri para sayesinde yaşamlarını sürdürdüğü belirtiliyor.

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