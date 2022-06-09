Meksikalı kilise liderine çocuk istismarından 16 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika
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Meksikalı kilise liderine çocuk istismarından 16 yıl 8 ay hapis cezası

09.06.2022 16:52
Meksikalı kilise liderine çocuk istismarından 16 yıl 8 ay hapis cezası

ABD'de bir mahkeme Meksikalı kilise lideri Naason Joaquin Garcia'yı çocuk istismarı suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

ABD'de bir mahkeme Meksikalı kilise lideri Naason Joaquin Garcia'yı çocuk istismarı suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

ABD'nin Los Angeles kentinde çocuk istismarından yargılanan Meksikalı kilise lideri Naason Joaquin Garcia bugün hakim karşısına çıktı. Birden fazla çocuk istismarı suçu, insan kaçakçılığı ve çocuk pornosu dahil olmak üzere 23 suçtan yargılanan 53 yaşındaki Garcia, 3 gün önce mahkemede savunma anlaşmasını imzaladı. Guadalajara merkezli La Luz del Mundo kilisesinin lideri Garcia, 3 kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğunu kabul etti. Garcia, cinsel istismar suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Aynı davada yargılanan ve 2019'da tutuklanan Alondra Ocampo, çocuk istismarı suçu işlediğini kabul etti. Soruşturma kapsamında saldırı suçlamasına kabul eden Medina Oaxaca hakkında 1 yıl denetimli serbestlik ve 6 ay psikiyatrik tedavi kararı verildi. Savcılar tarafından yapılan açıklamada, zanlı Azalea Rangel Melendez'in ise kayıplara karıştığı belirtildi.

Meksika'nın en büyük Evanjelik kilisesi olan ve 1926'da kurulan La Luz del Mundo kilisesinin 50 ülkede şubesi ve yaklaşık 5 milyon üyesi bulunuyor. - LOS ANGELES

Meksikalı kilise liderine çocuk istismarından 16 yıl 8 ay hapis cezası
Meksikalı kilise liderine çocuk istismarından 16 yıl 8 ay hapis cezası
Meksikalı kilise liderine çocuk istismarından 16 yıl 8 ay hapis cezası

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ABD Başkanı Biden'ı megafonla protesto eden kadın polisin sert müdahalesiyle karşılaştı! ABD Başkanı Biden'ı megafonla protesto eden kadın polisin sert müdahalesiyle karşılaştı! Meksikalı cemaat liderine çocuk istismarından 16 yıl 8 ay hapis cezası Meksikalı cemaat liderine çocuk istismarından 16 yıl 8 ay hapis cezası
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Los Angeles, Sonora, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksikalı kilise liderine çocuk istismarından 16 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksikalı kilise liderine çocuk istismarından 16 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika
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