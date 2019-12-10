Son Dakika Haberleri: Meksikalı öğrencilerden AK Parti'li Erdinç'e ziyaret
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Meksikalı öğrencilerden AK Parti'li Erdinç'e ziyaret

6 saat önce

Türkiye-Meksika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, bir grup Meksikalı öğrenciyi kabul etti.

Meksikalı öğrencilerden AK Parti'li Erdinç'e ziyaret, System.String[]

Türkiye- Meksika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, bir grup Meksikalı öğrenciyi kabul etti.

Erdinç, Meclis Halkla İlişkiler toplantı salonunda gerçekleşen kabulde, Türkiye ve Meksika arasındaki ilişkilerin çok eskiye dayandığını söyledi.

İki ülkenin 1927 ve 1928 yıllarında karşılıklı olarak resmi temsilciliklerini açtıklarını anlatan Erdinç, "Türkiye ile Meksika arasında siyasi, kültürel ve ekonomik açıdan çok sayıda benzerlikler var. Meksika bölgesinde çok güçlü ve etkili bir ülke. Bu açıdan da Türkiye'ye benziyor." dedi.

Erdinç, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 1,2 milyar dolara ulaştığını, Türk Hava Yollarının direk seferleriyle bu yıl içinde yaklaşık 25 bin Meksikalının Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirtti. Meksika'nın 15 Temmuz hain darbe girişiminde Türkiye'nin yanında ilk yer alan ülkelerden olduğuna dikkati çeken Erdinç, ilişkilerin daha da gelişmesini istediklerini söyledi.

Türkiye-Meksika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar da iki ülke arasındaki dostluğa işaret ederek, Meksika'nın sıcak insanlarının Türk insanına çok benzediğini kaydetti.

AK Parti, Meksika, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:18 Kaynak: AA
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