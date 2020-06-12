Meksikalı oyuncu ve yönetmenler, işsiz kalan sinema çalışanları için fon oluşturdu - Son Dakika

Meksika Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Meksikalı yönetmenler Guillermo del Toro, Alejandro Gonzalez Inarritu ve oyuncu Salma Hayek'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işsiz kalan film endüstrisi çalışanlarına destek olmak için fon oluşturduğunu duyurdu.

Fonun, ilk olarak salgın nedeniyle çoğu prodüksiyon şirketinin film yapımını durdurmasının üzerine işsiz kalan set, kostüm, ses gibi teknik çalışanlara aktarılacağı ve ilk sırada sağlık sorunları yaşayanların ya da ailesini tek başına geçindirenlerin yer alacağı belirtildi.

Gonzalez Inarritu, görüntülü arama yoluyla yaptığı açıklamada, "Bu, bu sektördeki meslektaşlarımızla, kendimizden başka kimseye sormadan gerçekleştirdiğimiz bir dayanışma eylemi." dedi.

Birçok Meksikalı ve uluslararası yapım şirketinin katkıda bulunduğu fonda şimdiye kadar yaklaşık 440 bin dolar toplandı ve bağışların devam etmesi bekleniyor.

Her yararlanıcıya bir sefere mahsus olmak üzere yaklaşık 885 dolar ödeme yapılacağı ifade ediliyor.

Akademi, yaklaşık 30 bin sektör çalışanının çekimlerin durdurulmasıyla gelirlerini kaybettiğini tahmin ediyor.

Hükümet ve sektör yetkilileri tarafından, film endüstrisinin ne zaman yeniden açılacağına ilişkin tarih paylaşmadı.