Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen 'Şiir Hatları Treni' etkinliği için Türkiye 'ye gelen Alanis, dünyada 40 ülkeye yayılan Şiir Sokakta hareketi ve şiir üzerine söyleşi yapacak.

Kaynak: AA

Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Meksikalı şair Armando Alanis, Ankara'da söyleşi yapacak - Son Dakika

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