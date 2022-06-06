Meksikalı şair Armando Alanis, Ankara'da söyleşi yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

Meksikalı şair Armando Alanis, Ankara'da söyleşi yapacak

06.06.2022 13:42
Meksikalı şair Armando Alanis, Ankara'da söyleşi yapacak

"Şiir Sokakta" hareketinin kurucusu Meksikalı şair Armando Alanis, yarın başkentli edebiyatseverlerle buluşacak.

"Şiir Sokakta" hareketinin kurucusu Meksikalı şair Armando Alanis, yarın başkentli edebiyatseverlerle buluşacak.

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen 'Şiir Hatları Treni' etkinliği için Türkiye'ye gelen Alanis, dünyada 40 ülkeye yayılan Şiir Sokakta hareketi ve şiir üzerine söyleşi yapacak.

CSO Ada Ankara Mavi Salon'da gerçekleştirilecek "Şiir Yoksa Şehir Yok" başlıklı etkinlik, 18.00'de başlayacak.

İngiliz şair Jason Godwin de 11 Haziran'da etkinlik kapsamında Ankaralılarla bir araya gelecek.

YORUMLAR
500
Dünyaca ünlü şarkıcı Türkiye'ye geliyor Dünyaca ünlü şarkıcı Türkiye'ye geliyor UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 4'üncü etap yarışları yarın Ankara'da başlıyor UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 4'üncü etap yarışları yarın Ankara'da başlıyor
Kaynak: AA

Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksikalı şair Armando Alanis, Ankara'da söyleşi yapacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:36 Dolar ve euro yılın en yüksek seviyelerini gördü!
13:26 Erdoğan 3600 ek gösterge çalışmasının ayrıntılarını açıklayacak! İşte yapılması beklenen zam oranı
13:06 Galatasaraylı Marcao nikah tazeledi! Doğum gününde hayalini gerçekleştirdi
12:58 Canlı yayında bir kadın tarafından yapılan itiraf, stüdyoyu buz kestirdi: Yanlışlıkla köpeğimin spermini yuttum
12:54 Oyuncu Demet Evgar, doğuma az bir süre kala karnı burnunda fotoğraflarını paylaştı
12:38 Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkan Seda Sayan, Isparta'da bando ekibi ve güllerle karşılandı
12:36 Katil kuş, köy halkına hayatı zindan etti! Özellikle sarışın kadınlara saldırıyor
12:33 Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan eski oyuncusunu kadroya katmak istiyor
12:23 Pakistan'da eski Başbakan Imran Han'a suikast düzenlenecek iddiası ülkeyi karıştırdı! Destekçilerinden "tepkimiz agresif olacak" açıklaması geldi
12:04 İYİ Partili yetkiliden bomba iddia: Kılıçdaroğlu 3 Temmuz'da adaylığını açıklayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 14:01:06. #1.12#
SON DAKİKA: Meksikalı şair Armando Alanis, Ankara'da söyleşi yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement