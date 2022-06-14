Meksikalı siyasi, çocuk kaçırma ticareti iddiasıyla yakılarak öldürüldü - Son Dakika
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Meksikalı siyasi, çocuk kaçırma ticareti iddiasıyla yakılarak öldürüldü

14.06.2022 13:30

- Meksikalı siyasi, çocuk kaçırma ticareti iddiasıyla yakılarak öldürüldü Meksikalı siyasi Daniel Picazo, Meksika'nın Puebla kentinde çocuk ticareti yaptığı iddiasıyla yakılarak öldürüldü.

- Meksikalı siyasi, çocuk kaçırma ticareti iddiasıyla yakılarak öldürüldü

MEXİCO CİTY - Meksikalı siyasi Daniel Picazo, Meksika'nın Puebla kentinde çocuk ticareti yaptığı iddiasıyla yakılarak öldürüldü.

Meksikalı siyasi Daniel Picazo, Meksika'nın Puebla kentindeki Huauchinango kasabasına ziyaret için gittiği sırada

WhatsApp grup sohbetlerinde bir çocuğun kaçırılmasına karıştığına dair söylentilerin yayılması üzerine 30 kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırganların etkisiz hale getirerek geniş bir alana götürdükleri Picazo, 200 kişilik kalabalık bir grup tarafından tarafından dövülerek linç edildi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekipleri, saldırganları durdurmak için uğraştı ancak saldırganlar Picazo'nun üzerine benzin dökerek yaktı. Olayın ardından Picazo'nun cesedinin yetkililer tarafından alınması üzerine ailesi ve arkadaşları tarafından cenaze töreni düzenlendi.

Kongre üyesi Johanna Torress, Picazo'nun ülkesine bağlı ve hayatında büyük hayalleri olan yetenekli biri olduğunu söyleyerek, "Rahatlaması ve ailesinin iyiliği için Tanrı'ya dua ediyorum" ifadelerini kullandı. Belediye meclisi tarafından yapılan açıklamada ise yapılan saldırının onaylanmadığı ve suç teşkil eden davranışların Meksika prosedürlerine göre yargılanması gerektiği belirtildi. Yetkililer, saldırının sorumlularının bulunması için gerekli çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz 15 Mayıs'ta Izucar de Matamoros'ta bir adam motosiklet çalmaya teşebbüs etmekle suçlandıktan sonra bir kalabalık tarafından dövülerek öldürülmüştü.

Meksikalı siyasi, çocuk kaçırma ticareti iddiasıyla yakılarak öldürüldü
Meksikalı siyasi, çocuk kaçırma ticareti iddiasıyla yakılarak öldürüldü
Meksikalı siyasi, çocuk kaçırma ticareti iddiasıyla yakılarak öldürüldü
Meksikalı siyasi, çocuk kaçırma ticareti iddiasıyla yakılarak öldürüldü

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Meksika'da korkunç olay! Hakkında çocuk kaçırma ticareti yaptığı iddia edilen siyasetçi yakılarak öldürüldü Meksika'da korkunç olay! Hakkında çocuk kaçırma ticareti yaptığı iddia edilen siyasetçi yakılarak öldürüldü Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası
Kaynak: İHA

Puebla, Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksikalı siyasi, çocuk kaçırma ticareti iddiasıyla yakılarak öldürüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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