Meksikalı turistler Kapodokya'da - Son Dakika
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Meksikalı turistler Kapodokya'da

6 saat önce

TÜRKİYE'nin önemli kültür turizm merkezlerinden biri olan Nevşehir'de, Meksikalı turistlerin tatil adresi Kapadokya bölgesi oldu.

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TÜRKİYE'nin önemli kültür turizm merkezlerinden biri olan Nevşehir'de, Meksikalı turistlerin tatil adresi Kapadokya bölgesi oldu. Meksikalı turist Rufeal Garcia, koronavirüs ile mücadeledeki olumlu gelişmeler nedeniyle Türkiye'yi tercih ettiğini söyledi.

Meksika'dan tatil için gelen 40 kişilik turist kafilesi, Nevşehir'de, peri bacaları ile ünlü Kapadokya'da Göreme Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etti. Kafiledeki Rufeal Garcia, "Tatil için Türkiye'yi tercih ettik. Koronavirüs ile mücadelede bazı olumlu gelişmeler olduğunu duyduk. Kapadokya bölgesini gönül rahatlığı ile eşsiz doğal ve kültürel merkezleri ziyaret ediyoruz. Hiçbir sorunla karşılaşmadık" dedi.Öte yandan Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezler, ilgili belediye başkanlıkları tarafından oluşturulan ekipler ile ortak kullanım alanları düzenli bir şekilde dezenfekte ediliyor.


Kapadokya, Nevşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:49 Kaynak: DHA
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