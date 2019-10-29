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Meksikalı turistlerden 'İzmir Marşı'

7 dakika önce

Meksikalı turistlerden 'İzmir Marşı' Kapadokya'da Meksikalı turistler 'İzmir Marşı' söylediNEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ziyarete gelen Meksikalı turistler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını İzmir Marşı'nı söyleyerek kutladı.

Meksikalı turistlerden 'İzmir Marşı'

Kapadokya'da Meksikalı turistler 'İzmir Marşı' söyledi

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ziyarete gelen Meksikalı turistler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını İzmir Marşı'nı söyleyerek kutladı.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan Harmandalı Restaurant'ta Türk gecesi izlemeye gelen Meksikalı turistler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı İzmir Marşı söyleyerek kutladı. Meksikalı turistleri bölgeyi gezdiren rehber Mahir Dinç tarafından gezi sırasında turistlere İzmir Marşını ezberletmesinin ardından turistler Türk gecesine İzmir Marşı'nı ellerinde Türk bayraklarıyla söyledi.

Meksika'da Kapadokya bölgesine gelen Alejandra juarez Malpica, "Türkiye'ye iyi bayramlar dilerim. İstanbul ve Kapadokya'ya hayran kaldık. Burada Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Atatürk'ü öğrendim. Kendisini ve Türk insanlarını çok seviyorum. Tüm Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum" diye konuştu.

Meksikalı turistlerden 'İzmir Marşı'

Kapadokya, 29 Ekim, Türkiye, İzmir, Genel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 10:16 Kaynak: İHA
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