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Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo'nun eşine ABD'de 3 yıl hapis cezası - Son Dakika

Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo'nun eşine ABD'de 3 yıl hapis cezası

30.11.2021 22:11
Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo'nun eşine ABD'de 3 yıl hapis cezası

ABD'nin başkenti Washington DC'de federal mahkeme, Meksikalı tutuklu uyuşturucu baronu El Chapo Guzman'ın eşi Emma Coronel Aispuro'yu 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

ABD'nin başkenti Washington DC'de federal mahkeme, Meksikalı tutuklu uyuşturucu baronu El Chapo Guzman'ın eşi Emma Coronel Aispuro'yu 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

ABD'de geçtiğimiz Şubat ayında yakalanan ve çıkarıldığı mahkemede suçunu itiraf eden "El Chapo" lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın eşi Emma Coronel Aispuro'ya verilen ceza belli oldu. ABD'nin başkenti Washington DC'de yer alan bir federal mahkeme, bugün görülen dava sonucunda Aispuro'ya uyuşturucu kaçakçılığı, yabancı bir uyuşturucu kaçakçısıyla iş birliği yapma ve kara para aklama suçlarından 3 yıl hapis cezası verdi. Aispuro, "verdiği her türlü zarar için gerçekten pişmanlık duyduğunu" ve davranışları için "utanç" hissettiğini söyledi. "Olanlardan dolayı acı çekiyorum" diyen Aispuro, aynı zamanda eylemlerinin sonuçlarını da kabul ettiğini belirtti. Yargıç Rudolph Contreras'a 9 yaşında ikiz kızlarının olduğunu söyleyen Aispuro, "Yalvarırım (kızlarının) anneleri olmadan büyümelerine izin vermeyin" dedi. Yargıç Contreras ise Aispuro'ya, "Umarım ikizlerinizi bugüne kadar yaşadığınızdan farklı bir ortamda yetiştirirsiniz" şeklinde yanıt verdi.

Ne olmuştu?

ABD-Meksika çifte vatandaşlığı bulunan 31 yaşındaki eski güzellik kraliçesi Aispuro, tutuklanmasının ardından geçtiğimiz Haziran ayında Columbia Bölge Mahkemesi'nde görülen davada hakkındaki suçlamaları kabul etmişti. Yargıç, Aispuro'nun uyuşturucu kaçakçılığına yardım ettiğine ve kocası hapisteyken kartelin diğer ortakları ile kocası arasında aracılık yaptığına dair ellerinde kanıtlar bulunduğunu açıklamıştı. Savcılar da geçtiğimiz 19 Kasım'daki duruşmada Aispuro için 4 yıl hapis cezası talep etmişti.

Aispuro'nun kocası eski Sinaloa karteli lideri Joaquin "El Chapo" Guzman ise uyuşturucu kaçakçılığı, komplo, adam kaçırma, cinayet suçlarından ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. El Chapo şu anda ABD'nin Colorado eyaletindeki Supermax Hapishanesi'nde kalıyor. - WASHINGTON

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo'nun eşine ABD'de 3 yıl hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo'nun eşine ABD'de 3 yıl hapis cezası - Son Dakika
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