Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanan Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin "El Chapo" Guzman, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Amerika Birleşik Devletleri
'nde yargılanan Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin "El Chapo" Guzman, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
61 yaşındaki El Chapo, eroin ve kokain dağıtımı yapmak, kara para aklamak, kaçak silah bulundurmakla suçlanıyordu.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:52
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