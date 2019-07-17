Son Dakika Haberleri: Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı
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Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanan Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin "El Chapo" Guzman, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanan Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin "El Chapo" Guzman, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

61 yaşındaki El Chapo, eroin ve kokain dağıtımı yapmak, kara para aklamak, kaçak silah bulundurmakla suçlanıyordu.
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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:52 
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