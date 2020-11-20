Meksikalı uyuşturucu baronun "sevkiyat tüneli" keşfedildi

Meksikalı uyuşturucu baronu Amado Carillo Fuentes'in 2 milyon dolara satılan villada enkaz yığınlarını toplayan işçiler, gizli tünel keşfetti. Tünelin uyuşturucu sevkıyatı için gerçekleştirilen gizli geçit olduğu belirtildi.

Meksika'nın en güçlü uyuşturucu baronlarından Amado Carillo Fuentes'in 2 milyon dolara açık attırmayla Mayıs ayında satılan villasında enkaz yığınlarını toplayan işçiler tünel keşfetti. Fuentes'in ölümünden 23 yıl sonra, inşaat işçileri Fuentes 'in malikanesini yıkma kararı aldı. Arazinin yerine daha kullanışlı bir yerleşke kurmayı hedeflendiğini söyleyen Meksikalı yetkililer, çalışma sırasında 2-3 kilometrelik gizli bir geçit bulunduğunu, tünelin uyuşturucu sevkıyatı için kullanıldığını tahmin ettikleri belirtildi.

AMADO CARİLLO FUENTES KİMDİR?

Sinaloa doğumlu Fuentes, 1980li yıllar ile 1990lı yıllar arasında en güçlü Meksikalı uyuşturucu baronlarından biri olarak biliniyordu. Guadalajara karteli kurucularının da yeğeni olan Fuentes daha sonra bu kartele katılmıştı. Uçak uçurmayı öğrenen Fuentes daha sonra bu yeteneğini uyuşturucu kaçaklığı için yeni yollar keşfetmek için kullandı. 'Göklerin Baronu' takma adını da bu dönem aldı. Önce esrar kaçakçılığı yaptı ama daha sonra Kolombiya'dan Meksika'ya ve buradan da ABD'ye kokain kaçakçılığına girişmişti.