- Meksikalı vekil adayı Mayorga'dan tabutlu seçim kampanyası- Mayorga: "Verdiğim sözleri tutamazsam, beni diri diri gömmelerine izin verin" - Son Dakika

- Meksikalı vekil adayı Mayorga'dan tabutlu seçim kampanyası- Mayorga: "Verdiğim sözleri tutamazsam, beni diri diri gömmelerine izin verin"

07.04.2021 19:29

- Meksikalı vekil adayı Mayorga'dan tabutlu seçim kampanyası Mayorga: "Verdiğim sözleri tutamazsam, beni diri diri gömmelerine izin verin" Meksika'da meclisin alt kanadı için milletvekili adayı olan Carlos Mayorga, politikacıların umursamazlığı nedeniyle Covid-19 salgınında hayatını...

- Meksikalı vekil adayı Mayorga'dan tabutlu seçim kampanyası

Mayorga: "Verdiğim sözleri tutamazsam, beni diri diri gömmelerine izin verin"

MEXİCO CİTY - Meksika'da meclisin alt kanadı için milletvekili adayı olan Carlos Mayorga, politikacıların umursamazlığı nedeniyle Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlere dikkat çekmek için seçim kampanyasını tabuttan çıkarak başlatırken, "Verdiğim sözleri tutamazsam, beni diri diri gömmelerine izin verin" dedi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Meksika'da eski bir televizyon programcısı olan Carlos Mayorga, Encuentro Solidario partisinden meclisin alt kanadı için milletvekili adayı olmuştu. Mayorga, mevcut iktidarın umursamazlığı nedeniyle Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlere ve suç örgütleri ile bağlantılı ölümlere dikkat çekmek için ilginç bir yol seçerek, seçim kampanyasını tabuttan çıkarak başlattı. Mayorga'nın tabutla geldiği seçim kampanyası tanıtımına, ekibinin üyeleri de Covid-19'a karşı koruyucu ekipmanlarla katıldı.

Meksika'yı ABD'nin Texas eyaletine bağlayan El Paso sınırı üzerinde bulunan Zaragoza-Yslera Uluslararası Köprüsü üzerinde gerçekleştirilen tabutlu seçim kampanyasının görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Görüntülerde, koruyucu ekipmanlı ekip üyelerinin tabutun kapağını açması ile Mayorga'nın tabuttan çıktığı görülürken, Meksikalı vekil adayı daha sonra, adaylık kampanyası hakkında bilgi verdi. Mayorga yaptığı konuşmada, politikacıları organize suçlara ve ülkede kaotik hale gelen korona virüs salgınına sessiz kalmakla suçlayarak, eyleminin aynı zamanda halkın uyanışını sembolize ettiğini de söyledi.

"Bu tabuttan çıkarak sevdiklerini kaybedenleri anıyorum"

Mayorga, "Halka yardım etmekle ilgilenmeyen politikacıların kayıtsızlığı nedeniyle hayatlarını kaybeden binlerce kişiyi temsil ediyorum. İktidara geldiklerinde halkı unutan yerel ve federal milletvekillerine sesleniyorum, bu tabuttan çıkarak hükümetin ihmali nedeniyle yaşamını yitirenleri ve vatandaşların hayatı ile ilgilenmeyen politikacıları uyarıyorum. Bu tabuttan çıkarak sevdiklerini kaybedenleri anıyorum" dedi.

Seçimlerde kendisine oy verenlerin yanı sıra oy vermeyenleri de unutmayacağını belirten Mayorga, "Verdiğim sözleri tutamazsam, beni diri diri gömmelerine izin verin" diye konuştu.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kişi, Mayorga'yı korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerle alay etmekle suçladı.

Öte yandan, Meksika'da hükümetin uyuşturucu ile mücadele kapsamında Aralık 2006'da başlattığı operasyonlarda şimdiye kadar 300 binden fazla kişi öldü. Ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı ise 200 bini aşmış durumda.

- Meksikalı vekil adayı Mayorga'dan tabutlu seçim kampanyası- Mayorga: Verdiğim sözleri tutamazsam, beni diri diri gömmelerine izin verin
- Meksikalı vekil adayı Mayorga'dan tabutlu seçim kampanyası- Mayorga: Verdiğim sözleri tutamazsam, beni diri diri gömmelerine izin verin
- Meksikalı vekil adayı Mayorga'dan tabutlu seçim kampanyası- Mayorga: Verdiğim sözleri tutamazsam, beni diri diri gömmelerine izin verin
- Meksikalı vekil adayı Mayorga'dan tabutlu seçim kampanyası- Mayorga: Verdiğim sözleri tutamazsam, beni diri diri gömmelerine izin verin

Milletvekili, Koronavirüs, Meksiko, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Meksikalı vekil adayı Mayorga'dan tabutlu seçim kampanyası- Mayorga: 'Verdiğim sözleri tutamazsam, beni diri diri gömmelerine izin verin' - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: - Meksikalı vekil adayı Mayorga'dan tabutlu seçim kampanyası- Mayorga: "Verdiğim sözleri tutamazsam, beni diri diri gömmelerine izin verin" - Son Dakika
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