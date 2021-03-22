Meksikalı yetkililer, belediye başkanlığı adaylığı hazırlığındaki politikacının öldürülmesini kınadı - Son Dakika

Meksikalı yetkililer, Oaxaca eyaletinin Ocotlan de Morelos ilçesi belediye başkanlığı adaylığına hazırlanan Ivonee Gallegos Carreno'nun öldürülmesini kınadı, endişelerini bildirdi.

Meksika'da üst düzey yetkililer, Ocotlan de Morelos ilçesi belediye başkan adayı olmaya hazırlanan Carreno'nun öldürülmesi üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, Carreno'nun yanı sıra son zamanlarda politikacıların öldürülmesinin endişe verici olduğu kaydedilerek olayların kınandığı ifade edildi.

Ülkedeki siyasi analistler, haziran ortasında düzenlenecek seçimler öncesinde şimdiye kadar adaylığa hazırlanan 18 kişinin resmi seçim kampanyalarını başlatmadan öldürüldüğünü belirtti.

Etellekt isimli siyasi danışmanlık şirketinin hazırladığı raporda da cinayetlerin çoğunlukla Meksika Körfezi kıyısındaki Veracruz ve Pasifik kıyısındaki Guerrero gibi uyuşturucu kartellerinin yoğun olduğu eyaletlerde meydana geldiği aktarıldı.

Şimdiye kadar aydınlatılan vakalarda cinayet nedenleri değişiklik gösterse de Meksikalı politikacıların uyuşturucu kartellerinin, siyasi rakiplerinin ve yozlaşmış polislerin tehditleriyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.